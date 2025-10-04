Na Bystricu spadla deka, vraví Zigo. Som dočasný tréner, neriešim to, povedal Boržík

BANSKÁ BYSTRICA. Hokejisti Banskej Bystrice prehrali tretí zápas v rade a prvýkrát nebodovali na domácom ľade.
Postarali sa o to v 8. kole Tipsport ligy hráči Michaloviec, ktorí boli dovtedy na poslednej priečke v tabuľke.
Zemplínčania po prvý raz v sezóne vyhrali duel v riadnom hracom čase, keď pod Urpín pricestovali bez odvolaného hlavného trénera Juraja Faitha a viedli dokonca 4:0.
Napokon sa zápas skončil ich najtesnejším víťazstvom 4:3.
„Spadla na nás trošku taká deka, ale všetky tri zápasy s prehrou boli tesné o gól. Škoda zápasov predtým i tohto. Zaspali sme totiž prvú tretinu a tak to potom aj vyzeralo. Neriešili sme, že súper je posledný v tabuľke a bez hlavného trénera.
Michalovce hrali prvú tretinu jednoducho, dali góly a potom to zavreli, čo už bolo pre nás ťažké.
VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Michalovce
Napriek tomu sa nám to skoro podarilo otočiť, ale čo už, nestačilo to ani na bod,“ hovoril po zápase banskobystrický útočník Tomáš Zigo, ktorý zavelil na obrat gólom na 1:4, avšak vyrovnania sa jeho tím napokon nedočkal:
„Michalovčania sa presadili jednoduchou hrou, čipovali puky, nahadzovali to tam, zrážali sa. Išli naproti tým gólom a dali ich. My sme nehrali dobre.“
Dva góly vrátane víťazného strelil michalovský útočník Matúš Spodniak. Zvyšoval na 3:0 a 4:0 z pohľadu svojho tímu a napokon sa mohol tešiť aspoň z tesnej výhry 4:3. Neskrýval pozitívne emócie:
„Som hrdý na každého jedného hráča v našom tíme. Celých 60 minút sme bojovali a čo sme si povedali v šatni, tak sme v podstate aj dodržali. Aj preto sme konečne vyhrali. Pomohol nám úvod.
Posledné zápasy sme mali slabšie úvody, no v tomto stretnutí sme strelili tri rýchle góly do desiatich minút. Ľahšie sa nám potom dýchalo a ľahšie sa aj hralo. Som rád, že to takto dopadlo.
Som hrdý aj na to, že sme v závere blokovali strely súpera, ktorý šiel za vyrovnaním. To, čo sme si povedali, sme dodržali. Bolo to ťažké na konci, ale dokázali sme to dotiahnuť do víťazstva.“
Spodniak sa vyjadril aj k vlastnému dvojgólovému zápisu: „Som rád, že mi to tam padlo dvakrát, no najmä som rád za to, že sme tímovo v Bystrici vyhrali.“
Michalovčania po odvolaní trénera Faitha poverili vedením mužstva asistenta Ivana Boržíka. Ten sa k aktuálnej situácii vyjadril po výhre v Banskej Bystrici opatrne:
„Som dočasný tréner. Povedali mi, že zostávam pri mužstve, pripravuj ho a mňa nezaujíma čo bolo, ale čo je teraz a čo bude zajtra. Vôbec neriešim túto tému.“