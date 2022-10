Banskobystričania doma opäť prehrali. Nezvládli jedenásťgólovú prestrelku

Tipos extraliga - 11. kolo

V druhej tretine poslal "baranov" do vedenia Kontos z dorážky, no "oceliari" bleskovo odpovedali do štrnástich sekúnd Bartánusom pred odkrytou bránkou Rahma. Štvrtýkrát dostal Banskú Bystricu do vedenia tečom Sojka a štvrtýkrát hostia vyrovnali, keď v presilovke vypálil z kruhu nekompromisne Jääskeläinen.

V tretej tretine už chytal za Košice Riečický a potešil ho najprv obranca Southorn, ktorý v početnej výhode od modrej poslal svoj tím prvýkrát v dueli do vedenia, a potom aj Campbell, ten sa voľný z medzikružia nepomýlil.

V závere Banskobystričania znížili v presilovke v hre bez brankára v šiestich proti štyrom Kontosom, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.