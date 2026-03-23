Košice sa dostali do obrovských problémov. Od vyradenia ich delí jediný zápas

Tipsport liga - 4. zápas štvrťfinále
Banská Bystrica – Košice 3:2 pp a sn (1:2, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0)
Góly: 5. Myklucha (Česánek, Michalčin), 60. Kabáč (Lee, Galipeau) Šoltés (rozh. sam. nájazd) – 5. Jellúš (Krivošík), 13. Mikúš (Petráš, Chovan)
Rozhodcovia: Crman, T. Orolin – Kacej, M. Orolin, vylúčení na dve min.: 5:7, vyššie tresty: 35. Česánek 5 + DKZ za krošček, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 2536
/stav série: 3:1/
Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy nad HC Košice 3:2 po predĺžení a nájazdovom rozstrele.
V sérii hranej na štyri víťazné duely tak vedú už 3:1. Piate stretnutie je na programe vo štvrtok na ľade Košíc.
Na postup do semifinále stačí Bystričanom jedna výhra. Ani jedno z doterajších stretnutí sa neskončilo v riadnom hracom čase.
Tím z východu republiky oproti predošlému duelu poslal do bránky Jurčáka namiesto Riečického a stále hral bez zraneného Luntera.
Domáci mierne pozmenili útočné formácie, čo sa im vyplatilo.
Prvá tretina s množstvom šancí priniesla tri góly. Do vedenia išli domáci pri avizovanom vylúčení hráča hostí, keď sa pri pravej žrdi presadil voľný Myklucha.
Oceliari odpovedali o 13 sekúnd po vyhratom buly, keď z vrchu kruhu švihom prekonal Rabčana Jellúš.
Obrat na 1:2 zariadil v presilovke pri ľavej žrdi pohodlne Mikúš a keďže po teči Kukuču zvonila žŕdka a v strednom dejstve sa navyše Bystričania oslabili o Česánka po päťminútovom treste plus do konca zápasu za krošček, Košiciam sa naskytla aj presilovka o dvoch hráčov.
Tutovku Mikúša zlikvidoval Rabčan, ktorý v tretej časti neinkasoval ani počas dvoch oslabení.
Dal tímu šancu na vyrovnanie, ktoré prišlo 35 sekúnd pred koncom v hre bez brankára v šestici.
Kabáč zamietol vyrazený puk za Jurčáka a zariadil štvrté predĺženie v sérii.
V ňom Mikúš nevyužil dve veľké šance v presilovke a tak sa muselo rozhodnúť v samostatných nájazdoch. V nich zariadil víťazný zásah pre Banskú Bystricu Šoltés.