Zigo takú vyrovnanú sériu ešte nezažil. Hrdina Košíc: Je to neskutočný pocit

Na snímke potýčka na ľade v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice. (Autor: TASR)
TASR|29. mar 2026 o 13:19
Medzi Banskou Bystricou a Košicami sa rozhodne v poslednom siedmom stretnutí série.

Hokejisti Banskej Bystrice nevyužili vo štvrťfinálovej sérii play off Tipsort ligy ani druhú možnosť na postup do semifinále, keď v šiestom dueli prehrali na domácom ľade s Košicami 2:3 po predĺžení.

Rozhodovať sa tak bude v poslednom siedmom stretnutí na východe republiky v Košiciach. 

Tím spod Urpína dvakrát viedol (1:0 a 2:1), ale v tretej tretine za nerozhodného stavu 2:2 nepretavil do gólu prevahu ani záverečný tlak a v predĺžení inkasoval po chybe, keď sa presadil Simon Jellúš z úniku.

Ideme do posledného duelu

Ten po stretnutí netajil pozitívne emócie: „Nikdy som takúto emóciu nezažil, je to neskutočný pocit, že to dopadlo tak, ako to dopadlo.

Po prvých dvoch zápasoch som spomínal, že som pripravený na dlhú sériu, teda sedem zápasov. Tam sme sa aj dostali a ideme do posledného duelu.“ 

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - Košice

Vo štvrťfinálovej sérii medzi Banskou Bystricou a Košicami išlo až päť zápasov zo šiestich do predĺženia.

„To je asi nejaký rekord, že v jednej sérii je toľko veľa predĺžení, ale my sme sa neskutočne pripravovali v lete i počas celej sezóny, aby sme vedeli vydržať takéto zápasy v extra čase, teraz sa to vypláca,“ podotkol 25 ročný Jellúš a opísal aj svoj víťazný zásah v šiestom stretnutí série pod Urpínom: „Ani neviem, čo v tej hlave všetko ide.

Vyšlo to ako vyšlo, teda že som zblokoval strelu, pozrel som sa, kde je to v bránke voľné a tam som to dal. Som rád, že to vyšlo.“ 

Gólová radosť Banskej Bystrice v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.
Gólová radosť Košíc v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.
Potýčka na ľade v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.
Simon Jellúš (Košice) a Roman Faith (Banská Bystrica) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.
Simon Jellúš (Košice) a Roman Faith (Banská Bystrica) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.Peter Repčík (Košice), Christián Michalčin (Banská Bystrica) a brankár Banskej Bystrice Mareks Mitens v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.David Stránský (Banská Bystrica) a Michal Chovan (Košice) v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy.Hlavný tréner HC Košice Dan Ceman v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.Hlavný tréner HC MONACObet Banská Bystrica Vlastimil Wojnar v 6. zápase štvrťfinále play off hokejovej Tipsport ligy HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice.

Banskobystričania boli po zápase sklamaní. Košičanov prestrieľali, ale nevedeli viac ako dvakrát pokoriť brankára Riečického.

Prvý gól strelil Tomáš Zigo, ktorý iba ťažko hľadal po prehre slová: „Škoda toho. Zápas mal grády, no proste prehrali sme. Nevadí, treba dať hlavy hore a máme siedmy zápas, myslím si, že každý sa naň bude tešiť.

Takúto vyrovnanú sériu som ešte nezažil, ale všetko treba asi v živote zažiť. Je to play off a ideme do toho naplno. Verím, že v pondelok budeme my šťastnejší.“

Skúsený 33-ročný Zigo sa s Jellúšom zhodol v tom, že takúto dlhú sériu s predĺženiami ešte nikdy nezažil.

HC 19 Humenné - HK Skalica: ONLINE prenos z 2. kola baráže o Tipsport ligu.online
ONLINE: HC 19 Humenné - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 2. kolo)
