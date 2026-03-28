Šiesty zápas, piate predĺženie. Košice si v dráme vybojovali rozhodujúci duel

Tipsport liga - 6. zápas štvrťfinále
Banská Bystrica - Košice 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)
Góly: 8. Zigo (Turnbull, Lucas), 26. Galipeau (Lucas, Turnbull) – 15. Rosandič, 35. Liščinský (Bučko), 66. Jellúš
Rozhodovali: Výleta, Krajčík – Durmis, Stanzel
Vylúčení na 2 min: 3:4, 10. Faith (B. Bystrica) 5+ DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 3016 (vypredané)
Banská Bystrica: Mitens – Lucas, Galipeau, Lee, Stránský, Michalčin, Česánek, Žabka – M. Valach, Zigo, Kabáč – Turnbull, Myklucha, Faith – Kukuča, Tomka, Šoltés – Gron, Ondrušek, Buc
Košice: Riečický – Bučko, Rosandič, Ferenc, Šedivý, A. Bartoš, Dachnovskij, Deyl – Lamper, Havrila, Rogoň – Krivošík, Jellúš, Chovan – Mikúš, Repčík, Petráš – Plochotník, Kohút, Liščinský – Kvietok
/stav série: 3:3/
Hokejisti Košíc zvíťazili v šiestom štvrťfinálovom zápase play off Tipsport ligy na ľade HC MONACObet Banská Bystrica 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 3:3.
V rozhodujúcom siedmom dueli budú mať Košičania v pondelok 30. marca výhodu domáceho prostredia.
Bystričania poslali po prvýkrát v sérii do bránky Mitensa a už v desiatej minúte prišli o vylúčeného Faitha do konca zápasu.
Vo vyrovnanom stretnutí sa ujali vedenia domáci v presilovke, keď Zigo poslal puk do korčule Ferenca a od nej putoval za Riečického.
Hostia vyrovnali takisto v presilovke, avšak o dvoch hráčov, Mitensa prestrelil spoza kruhu Rosandič.
V druhej tretine sa ujala tvrdá Galipeaua z osi útočného pásma, na ktorú odpovedali Košičania premiérovým seniorským zásahom Liščinského.
V tretej tretine gól z prevahy Bystričanov nepadol a v predĺžení potrestal chybu Galipeaua z úniku Jellúš.
