B. Bystrica získala 29-ročného krídelníka zo Spišskej Novej Vsi

"Teším sa na novú výzvu. Banská Bystrica je úspešný klub a dobrá organizácia. Verím, že prispejem svojimi výkonmi k spoločnému cieľu.

Verím, že budeme robiť fanúšikom radosť a že spolu zažijeme úspešnú a hlavne dlhú sezónu s víťazným koncom.

Osobne chcem hrať najlepší hokej, aký viem a všetko podriadiť tímovému úspechu," poznamenal Štrauch, ktorý je prvá nová tvár v tíme "baranov," o ktorej klub doteraz informoval.

"Andreasa sledujem od prvého dňa, ako som začal pracovať pre Banskú Bystricu, keď ešte hral v Spišskej Novej Vsi.

Už vtedy ma zaujal svojou rýchlosťou a dravosťou, vždy bol v miestach, kde sa niečo dialo. V uplynulej sezóne nastala možnosť uskutočniť výmenu, ale pre nás ešte nebol ten správny čas.

Po sezóne sme sa však stretli a videl som v ňom nielen chalana, ktorý má hokejové zručnosti a myslenie, ale je aj tímovo orientovaný, blokuje strely.

Hrá obetavo, vyhráva osobné súboje a to je to, čo ma presvedčilo, že by vhodne zapadol do nášho tímu.

Verím, že aj napriek tomu, že minulú sezónu mal ťažšiu a nedarilo sa mu až tak, ako chcel, je pripravený a hladný po tom ukázať, že vie byť ten rozhodujúci faktor v každom zápase a vie plniť aj úlohy, ktoré vedú k víťazstvám," poznamenal športový manažér HC ´05 Banská Bystrica Ľuboš Pisár.