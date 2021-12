Ruský útočník sa teší na ťavy. KHL v piatok zavíta na nezvyčajné miesto

"Dubaj má veľkú arénu, je nová a krásna. V KHL by bola určite v top 3, to je stopercentné. Ak je zaplnená, musí to byť super. Je to niečo ako vo Vegas v NHL. Ak sa v KHL objaví tím zo SAE, bude to skvelé. Mnohým hráčom by tu neprekážalo hrať," uviedol Nail Jakupov z Omska.