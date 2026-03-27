V jednej divízii tuhne krv, v ďalšej prebieha vankúšová vojna. Je formát NHL spravodlivý?

Tím A: Má 86 bodov, je najlepší vo svojej divízii a play-off má takmer isté.
Tím B: Má 86 bodov, vo svojej divízii je piaty a mimo play-off pozície.
Spomenuté mužstvá sú Anaheim a Ottawa a ich aktuálna situácia zobrazuje nevyrovnanosť v NHL.
Zámorská profiliga sa hrá naprieč celými Spojenými štátmi a aj v siedmich kanadských mestách. Je rozdelená do dvoch konferencií a štyroch divízií, ktoré sú roztriedené geograficky.
Mužstvá odohrajú najviac duelov proti svojim divíznym súperom a proti ním nastupujú vo väčšine prípadov aj v prvom a druhom kole play-off.
Rozdiel medzi jednotlivými divíziami je niekedy zjavný, inokedy však nie. Tento rok je markantný. NHL má jednu vynikajúcu divíziu a jednu zase veľmi slabú.
Najlepší sú najhorší
Najlepšou divíziou súčasného ročníka je Atlantická, najhoršou Pacifická. Rozdiel medzi nimi však už veľmi dlho nebol taký výrazný.
Atlantickú divíziu tvorí Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Boston, Ottawa, Detroit, Toronto a Florida. Sú v nej tímy, ktoré patria posledné roky k tým lepším, ale aj mužstvá na vzostupe.
Konkurencia sa zvyšuje a každý získaný bod je momentálne extrémne dôležitý. Najmä tie zo vzájomných zápasov. V hre o play-off je momentálne šesť z týchto tímov.
Mimo sú Toronto a Florida, ktoré súčasnému tempu nestíhajú. Maple Leafs sú pravidelným účastníkom play-off z posledných rokov, Panthers dvojnásobným obhajcom Stanley Cupu.
Pre mnohých to boli pred sezónou hlavní adepti na prvé dve pozície v divíznej tabuľke.
Nemusí stačiť ani rekordný počet bodov
Na čelo Atlantickej divízie sa tak dostali viaceré kluby, ktoré dlhodobo hrali nižšie priečky.
Najtrefnejším príkladom je Buffalo, ktoré má jednu z najlepších sezón v klubovej histórii. Ak na konci nenastane žiaden kolaps, do play-off postúpi prvýkrát od roku 2011. Má vynikajúcu formu – z posledných 15 duelov prehralo len tri, z toho len jeden v riadnej hracej dobe.
Tampa Bay je stále konkurencieschopná a aj vďaka vynikajúcemu Kučerovovi zrejme postúpi do play-off aj deviatykrát v rade.
Montreal aj s Jurajom Slafkovským buduje na mladých hviezdach a má vydarený ročník. Rastie aj Ottawa a Detroit.
Od Bostonu mnohí očakávali zlý ročník, ale družina okolo Davida Pastrňáka stále prekvapuje a po jednej neúspešnej sezóne hrá dobre.
Z každej divízie však môže do play-off postúpiť maximálne päť tímov. Traja najlepší majú účasť istú, ďalšie dve pozície si môžu vybojovať vďaka divokej karte.
Podľa prediktívneho modelu HockeyStats do play-off z Atlantickej divízie postúpi päť tímov. Čierny Peter najpravdepodobnejšie pripadne Detroitu aj napriek tomu, že súčasným tempom by nazbieral 97 bodov.
Za posledných desať rokov nebol v NHL žiaden tím, ktorý by s takýmto bodovým ziskom nepostúpil do play-off.
Žiaden tím by na východe nepostúpil
Na opačnom póle je Pacifická divízia. Aj keď hrajú v inej konferencii, ich výkony môžeme porovnať.
Do tejto divízie patrí Anaheim, Edmonton, Vegas, Los Angeles, Seattle, San Jose, Calgary a Vancouver. Na play-off pozíciách sú momentálne prvé tri uvedené tímy.
Bojovať o nich budú ešte Kings a Kraken. Sharks sa po šiestich prehrách v rade postupové sny vzďaľujú, Calgary a Vancouver patria k najhorším tímom v lige.
Vo Východnej konferencii tímy aktuálne na postupovú priečku potrebujú 87 bodov, v západnej 77.
Najlepší tím Pacifickej divízie, Anaheim, má len 86 bodov. Rovnako ako Ottawa, ktorej patrí prvé nepostupové miesto v konferencii.
Až deväť tímov na východe by tak so súčasným bodovým ziskom viedlo Pacifickú divíziu a žiaden z tímov z Pacifiku by na východe nepostúpil.
Vankúšová vojna
Okrem Anaheimu má každý tím v Pacifickej divízii viac prehier ako výhier. V Atlantickej divízii má negatívnu bilanciu len Toronto a Florida.
Ducks výrazne ťažia z hry v predĺžení a z efektívnych samostatných nájazdov. Z ich 41 výhier sa až 17 zrodilo po riadnej hracej dobe.
Na tretej priečke v divízii sú hráči Vegas. Postup by im nemal ujsť aj napriek tomu, že vyhrali 32 zápasov a prehrali až 41.
Väčší počet výhier ako oni má aj New Jersey či Florida. Súčasných 79 bodov Golden Knights by na východe znamenalo piate miesto od konca.
V histórii NHL sa len sedemkrát stalo, že šesť tímov z jednej divízie prehralo počas toho istého hracieho dňa. Dvakrát to bolo v Pacifickej divízii v rozmedzí troch dní minulého týždňa.
Zdalo by sa, že nikto túto divíziu vlastne ani nechce vyhrať.
„Máme šťastie, že hráme v tejto divízii, tak ako aj ďalšie tímy,“ povedal kapitán Edmontonu Connor McDavid.
„Je to vankúšová vojna a sme vďační, že aj po viacerých prehrách sme nevypadli z play-off pozície.“
Enormný rozdiel
Ak porovnáme všetky štyri divízie, rozdiel je výrazný. V nabitej Atlantickej divízii môže jedno zaváhanie zmariť šance na play-off. V Pacifickej divízii vyzerajú byť dvere otvorené a aj séria prehier ešte nemusí nič zlé znamenať.
Mužstvá z Atlantickej divízie nazbierali už 686 bodov, tie z Pacifickej dohromady o 101 menej.
Rozdiel je ešte výraznejší pri pohľade na skóre. V Atlantickej divízii je skóre +109, v Pacifickej hrozivých - 203. Viac strelených ako inkasovaných gólov (+5) má len Edmonton. V Atlantickej divízii má najlepšiu bilanciu Tampa Bay (+61).
Len pre porovnanie, celkové skóre v Centrálnej divízii je +57, k čomu výrazne pomáha najlepší tím v lige, Colorado, so skóre +87. V Metropolitnej divízii majú tímy v súčte skóre +37.
Máme najlepšie prvé kolo, vraví Bettman
Nevyrovnanosť naprieč divíziami vyvoláva opäť veľa otázok aj o formáte play-off. Umiestnenie v divízii má vplyv na to, s kým sa dané mužstvo stretne vo vyraďovacích bojoch.
V Centrálnej divízii je jasné, že minimálne jeden z trojice Colorado, Dallas a Minnesota skončí už v prvom kole. Ide pritom o tri najlepšie mužstvá celej Západnej konferencie.
V NHL sa totiž v prvom kole stretnú víťazi divízii s držiteľmi divokých kariet a druhé mužstvá s tretími.
V Centrálnej divízii by to znamenalo súboj titanov už na začiatku. V Pacifickej divízii by to zase spojilo aktuálne piaty Edmonton so siedmym Vegas.
Podľa mnohých priaznivcov profiligy je formát nespravodlivý.
Zástupcovia ligy si však za ním stoja a pevne sa ho držia. Podľa nich tento systém buduje a podporuje rivality, prináša viac zápasov a dlhšie série.
„Sme s týmto formátom viac než spokojní,“ hovoril komisár NHL Gary Bettman. „Dáva nám senzačné prvé kolo, zrejme najlepšie naprieč športmi.“
Známym príkladom aktuálneho systému je napríklad dvojica Edmonton – Los Angeles. Tieto mužstvá hrali proti sebe v prvom kole v posledných štyroch rokoch. V minulosti tento systém podporoval aj súboje Ovečkina s Crosbym, a teda Washingtonu s Pittsburghom.
Aký zmysel má celá sezóna?
Ak sú však viacerá mužstvá v divízii dominantné, ako to tento rok platí na čele Centrálnej divízie, marí to šance na ich stretnutie v ďalších kolách aj na boj o Stanley Cup.
Zo športového hľadiska to vylúči šancu viacerých favoritov na dlhé play-off. Mnohé kluby síce tvrdia, že úspechom je len zisk Stanley Cupu, ale pri dlhodobom pohľade robí rozdiel aj to, či skončia už v prvom kole alebo až v konferenčnom finále.
To, že Dallas s Minnesotou sa podľa všetkého stretnú už v prvom kole, zase pridáva na atraktivite tohto kola a dáva mu veľký význam. Liga na čele s Garym Bettmanom trvá na tom, že to takto chce mať.
Viacerí by radi vrátili formát, v ktorom by v prvom kole play-off hral prvý tím konferencie s ôsmym, druhý so siedmym, tretí so šiestym a štvrtý s piatym.
„V základnej časti hráte 82 zápasov. Ak skončíte na druhom mieste v konferencii, nemali by ste hrať proti tímu, ktorý skončil tretí,“ hovoril bývalý hokejista a dnes televízny expert Paul Bissonnette o súčasnom formáte.
„Ak prehráte v prvom kole, vyzerá to zle. Ale keď ste Minnesota alebo Dallas, máte proste smolu. Narazili ste na skvelý tím, aj keď ste odohrali výborný ročník. Aký zmysel má hrať celú sezónu?“
Základná časť NHL skončí 16. apríla. Prvé kolo odštartuje už o pár dní neskôr. Sezóna vyvrcholí približne v polovici júna.
