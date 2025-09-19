Kopitar urobil ťažké rozhodnutie. S hokejovou kariérou sa chce rozlúčiť pozitívne naladený

Anže Kopitar.
Anže Kopitar. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2025 o 07:19
Slovinský center pôsobí od začiatku svojej kariéry v Los Angeles Kings.

EL SEGUNDO. Slovinský hokejista Anže Kopitar po sezóne 2025/26, ktorá bude jeho jubilejná 20. v NHL, ukončí kariéru.

Tridsaťosemročný kapitán Los Angeles Kings to oznámil v deň štartu tréningového kempu pred novým ročníkom profiligy.

„Bolo to ťažké rozhodnutie, no nasledujúca sezóna bude moja posledná. Pôjdem na sto percent a dám do toho všetku energiu. Urobím maximum pre to, aby som sa s hokejovou kariérou rozlúčil pozitívne naladený," uviedol Kopitar pre zámorské médiá.

Slovinský center pôsobí v Los Angeles celú kariéru, v NHL debutoval v októbri 2006 proti Anaheimu.

Je dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára i držiteľ Selkeho trofeje pre najlepšie brániaceho útočníka.

„V Los Angeles som sa vždy cítil ako doma, maximálne komfortne a nikdy som netúžil obliekať dres iného tímu NHL," zdôraznil najproduktívnejší hráč v histórii Kings.

NHL

Kopitar urobil ťažké rozhodnutie. S hokejovou kariérou sa chce rozlúčiť pozitívne naladený
dnes 07:19
Kopitar urobil ťažké rozhodnutie. S hokejovou kariérou sa chce rozlúčiť pozitívne naladený