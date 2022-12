Andrej Kudrna strelil prvý hetrik bývalému tímu. Nepovažujem sa za strelca, vraví

Tridsaťjedenročný krídelník v prvej tretine vybudoval pre "chemikov" náskok 2:0 a tretí presný zásah pridal v závere duelu do prázdnej bránky. So 16 gólmi sa dostal na čelo extraligových strelcov.

"Je to skvelý pocit, nedeje sa to tak často. Je to moja ôsma sezóna a prvý hetrik. Som za to rád a veľká vďaka patrí aj spoluhráčom. Veľa hrávam a mám dôveru trénera, takže potom je aj väčšie sebavedomie," povedal Kudrna vo videu na oficiálnom klubovom kanáli na Youtube.