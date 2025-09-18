Môže napodobniť úspech krajana. Mladý Slovák zaujal Vegas, dostal sa do hlavného kempu

LAS VEGAS. Keď vlani pozvali Vegas Golden Knights na nováčikovský kemp slovenského hokejistu Jozefa Viliama Kmeca, bolo to prekvapenie.
Mladý obranca nikdy nebol draftovaný, avšak výbornými výkonmi zaujal vedenie NHL tímu natoľko, že mu dali šancu ukázať sa.
Kmec v troch zápasoch turnaja mlaíkov zaznamenal gól a dve asistencie. Odmenou mu bola pozvánka do hlavného kempu, kde si zatrénoval s prvým tímom a napokon získal aj trojročný nováčikovský kontrakt.
Veľmi podobný scenár má zatiaľ aj príbeh útočníka Andreasa Straku. Aj on prešiel tento rok draftom bez toho, aby si ho niektorý z tímov profiligy vybral, no napriek tomu dostal pozvánku od „zlatých rytierov".
Na kempe nádejí zaujal svojou všestrannosťou, pohybom a húževnatosťou. Tvrdou prácou si vyslúžil aj pozvánku na hlavný tréningový kemp, kde sa stretne s celým A-tímom Vegas. Spoločne so Strakom sa na predsezónnom sústredení predstaví aj Kmec.
Osemnásťročný Straka odohral v uplynulej sezóne QMJHL 53 zápasov, dal 9 gólov a pridal 25 asistencií. Predstavil sa aj v drese Slovenska na MS v hokeji do 18 rokov v USA.
„S prvou sezónou v Quebecu som bol spokojný. Dalo mi to veľa či už hokejovo, tak aj ľudsky," hovoril prednedávnom Straka pre TASR. V tíme by mal pôsobiť aj v nasledujúcom ročníku.
Keďže rodák zo Spišskej Novej Vsi nebol draftovaný, pozvánku od tímu Vegas berie ako druhú šancu.
Kemp tímu Vegas štartuje vo štvrtok úvodnými tréningami. Golden Knights v príprave odohrajú sedem stretnutí.