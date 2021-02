Prišiel o nohu, no hokej hrá ďalej. Protézu nik nespozná, vraví

Vo veľkej rýchlosti mu ju odtrhlo. Hoci sa rýchlo vďaka vrtuľníku dostal do nemocnice v Brne, kde sa ju lekári ešte snažili prišiť naspäť, nepodarilo sa to.

BRATISLAVA. Keď sa oblieka do hokejového výstroja, nedá sa nevšimnúť, že miesto pravého predkolenia má karbónovú protézu. Martin Žižlavský odmalička športoval.

Šport mu chýbal a postupne sa vrátil na ľad. „Ale korčuľoval som skôr bokom od ostatných. Vzdal som to, no teraz som sa k tomu vrátil a som šťastný,“ vraví.

„Hovoril som si, že ešte to dobre dopadlo. Mohol som a z toho nejako dostať. Nasledovala rekonvalescencia a boj o to, aby som sa zase stal športovcom,“ spomína 21-ročný hráč pre stránku hokej.cz.

„Najskôr som si hovoril: Pôjdem len na pár tréningov. Ale začalo ma to baviť a celkom mi to šlo. Naučil som sa aj lepšie korčuľovať. Chodil som s nimi až do konca sezóny.“

Žižkovský si myslí, že diváci ani nepoznajú, že miesto pravej nohy má protézu. Podľa neho to nie je vôbec poznať.

„Stáva sa, že z ľahka zakopnem a občas spadnem. Ale inak sa to neprejaví. Mám protézu pod chráničmi,“ vysvetľuje.

V kabíne sa tomu smejú

Na hendikep sa stretáva s rôznymi reakciami.

„Každý to berie inak. Niekto sa čuduje, iný to prijme rýchlo a máme z toho srandu. S chalanmi o tom neraz žartujeme. Musíte to brať s nadľadom. Vedel som, že chcem ďalej byť veselý a že chcem športovať,“ vraví.

Napriek hendikepu je neuveriteľne aktívny. Okrem hokeja sa totiž venuje aj sajdkárkrosu. Hrá tenis, volejbal, futbal, či basketbal. Lyžuje a chodí aj plávať.

„Všetko je možné. Asi som sa po úraze zmenil. Musíte brať veci tak, ako sú. Ak sa niečo stane, musíte ísť ďalej a nezložiť sa z toho. Bojovať,“ dodal Žižlavský.

Svojim príbehom by chcel išpirovať ľudí.