V NHL odohral vyše tisíc zápasov. Dlhoročný reprezentant USA ukončil kariéru

Craig Smith
Craig Smith (Autor: SITA/AP)
TASR|9. dec 2025 o 13:19
Najviac sezón strávil v Nashville.

Americký hokejový útočník Craig Smith ukončil vo veku 36 rokov hráčsku kariéru. V NHL strávil 14 sezón, počas ktorých odohral celkovo vyše tisíc zápasov.

Smitha draftoval v roku 2009 klub Nashville Predators vo 4. kole z 98. miesta. V NHL debutoval v ročníku 2011/2012.

V organizácii „predátorov“ pôsobil do roku 2020, keď zamieril do Bostonu. Počas sezóny 2022/2023 sa stal hráčom Washingtonu, neskôr si ešte obliekal aj dresy Dallasu, Chicaga a Detroitu.

Posledný zápas v NHL odohral 18. apríla 2025 proti Torontu. V základnej časti odohral 987 zápasov, v ktorých nazbieral 452 kanadských bodov za 220 gólov a 232 asistencií.

V 83 zápasoch play off mal bilanciu 9 gólov a 14 asistencií. V rokoch 2011 - 2014 štyrikrát po sebe reprezentoval USA na MS.

dnes 13:19
