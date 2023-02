All Star víkend NHL privíta Sunrise na Floride, pribudli tri nové súťaže

Na Floride sa bude konať All Star exhibícia druhýkrát v histórii, po prvý raz ju Panthers hostili v roku 2003. Pôvodne ju mali privítať už v roku 2021, ale podujatie zmarila pandémia koronavírusu.

SUNRISE. Úvod februára v zámorskej NHL tradične spestrí All Star víkend. V poradí 67. ročník exhibície najlepších hokejistov profiligy sa uskutoční vo FLA Live Arene v Sunrise, domovskom stánku Floridy Panthers.

VIDEO: NHL All Star víkend

Už na ôsmu účasť v Zápase hviezd sa teší kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, čo je najviac z aktívnych hráčov. Obranca San Jose Erik Karlsson sa predstaví v All Star exhibícii siedmykrát, Connor McDavid (Edmonton) šiestykrát v sérii a Sidney Crosby (Pittsburgh) piatykrát.

O zložení jednotlivých tímov rozhodli hokejoví experti i fanúšikovia. Zástupcovia NHL najprv 5. januára nominovali po osem hráčov do každého divízneho výberu, resp. zvolili po jednom z každého z 32 tímov.

Troch hráčov má vo výbere Metropolitnej divízie aj New York Rangers, klub budú reprezentovať brankár Igor Šesťorkin a fanúšikovia zvolili aj obrancu Adama Foxa a útočníka Artemija Panarina.

V Centrálnej divízii je trojica z Colorada, predstavitelia NHL zaradili do výberu obrancu Calea Makara a fanúšikovia pridali útočníkov Nathana MacKinnona a Mikka Rantanena.

Po dvoch hráčov majú v divíznych výberoch aj Vancouver, Winnipeg, Boston, Toronto, Tampa Bay a New York Islanders. V každom tíme sú dvaja brankári a deväť korčuliarov.

"Je skvelé, že tam budem mať ďalšieho spoluhráča, najmä, keď tam pôjdeme aj s rodinami. Bude to väčšia zábava a bude ešte špeciálnejšie, keď to môžem s niekým zdieľať," povedal pre nhl.com český útočník Bostonu David Pastrňák, ktorý si zahrá v exhibícii so spoluhráčom brankárom Linusom Ullmarkom.

Trénermi jednotlivých výberov budú Rod Brind'Amour z Caroliny (Metropolitná divízia), Jim Montgomery z Bostonu (Atlantická), Peter DeBoer z Dallasu (Centrálna) a Bruce Cassidy z Vegas (Pacifická).

Dve nové súťaže zručností

Sobotňajší exhibičný turnaj bude pozostávať z troch zápasov, ktoré sa budú hrať vo formáte 3 na 3. Semifinále prebehne v rámci konferencií, teda výber Pacifickej divízie narazí na tím Centrálnej divízie a výber Atlantickej divízie sa stretne s Metropolitnou. Víťazi si potom zahrajú vo finále o celkové prvenstvo.