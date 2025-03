Keď mu zavolali z prvého tímu, plakal od šťastia. Extraligový gól je iba začiatok, hovorí mladý Slovák

OLOMOUC. Vráťte sa do minulosti a predstavte si sami seba v 16 rokoch. Čo ste vtedy robili? Zažívali ste prvú lásku, túlali sa poza školu alebo sa trápili nad učením?

Vo veku 16 rokov, 10 mesiacov a 21 dní sa stal druhým najmladším Slovákom, ktorému sa to podarilo. Pred ním to dokázal iba Marek Zagrapan, bývalá 13-tka draftu z roku 2005.

Jeho pozvánka do prvého tímu nebola náhodná. Už v minulosti absolvoval s extraligovým výberom niekoľko tréningov. O zápase ale reč nikdy nepadla.

Podobne sa mu darí aj medzi hokejistami do 20 rokov, kde v 31 zápasoch nazbieral 24 bodov.

Alexej hráva druhý rok v organizácii HC Olomouc. V tejto sezóne pôsobí v druhej najvyššej dorasteneckej súťaži a juniorke. V kategórii do 17 rokov exceluje, má priemer viac ako dva body na zápas.

„Nechcem, aby to zostalo iba pri tomto jednom góle. Chcem sa neustále zlepšovať a posúvať, aby som sa dokázal presadiť v budúcej sezóne a aj neskôr. Tvrdá práca sa iba teraz začína,” hovorí v rozhovore pre Sportnet 16-ročný hokejista.

Až do tohto pondelka, keď mladému hráčovi zavolal dorastenecký tréner. „Oznámil mi, že sa mám dostaviť v utorok na ranné rozkorčuľovanie a mám sa pripraviť na to, že sa večer budem obliekať do výstroja,” hovorí Kubát.

V tom momente mu tréner zatiaľ nevedel povedať, či vôbec nastúpi. Pozvánka ho však milo prekvapila.

„Bol som v obývačke s rodičmi. Rozplakali sme sa a objali. Bolo to veľmi emotívne a pekné,” rozpráva otvorene.

Štart v seniorskom tíme považuje za akýsi míľnik v hokejovej kariére. Že príde už tento rok, vôbec nečakal.

„Je to dôvod, pre ktorý tvrdo pracujem odmalička. Beriem to ako zadosťučinenie za to, čo som hokeju obetoval,” vraví.

Najprv iba náhradník, potom strelec gólu

Už keď si sadol na extraligovú lavičku, písal históriu. Po Marekovi Zagrapanovi a Richardovi Pánikovi sa stal tretím najmladším Slovákom, ktorý nastúpil na zápas v českej najvyššej súťaži.

„Vedel som o Zagrapanovi, ale že som tretí v histórii, som netušil. Sústredil som sa len na to, či vôbec nastúpim,” vraví Kubát.

Na dôležitý zápas sa chcel dobre pripraviť, fyzicky, aj psychicky. Napriek tomu, že od rozcvičky bol nervózny, debut si chcel užiť.