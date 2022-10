Ovečkin prekonal Hulla a priblížil sa Gretzkému v ďalšej štatistike

Tridsaťsedemročný kanonier, ktorý strávil celú zámorskú kariéru v drese Capitals, prekonal Bretta Hulla. Ten odohral 158 takýchto duelov. Na čele historickej štatistiky je Gretzky so 189 dva a viacgólovými duelmi.

Legendárny Kanaďan kraľuje v rovnakej štatistike aj v základnej časti spolu s play off, kde odohral 212 viacgólových zápasov, druhý je Hull (174) a na tretiu priečku sa už posunul Ovečkin (168), keď preskočil Maria Lemieuxa.

Kapitán Washingtonu zaznamenal okrem dvoch gólov aj dve asistencie a najväčšou mierou sa pričinil o triumf nad Vancouverom.

"Aj v predchádzajúcich zápasoch som mal dobré šance, no i teraz mi pomohlo pri prvom góle šťastie. Ale v takejto situácii to beriete. Boli to moje prvé góly v sezóne," povedal Ovečkin, ktorý má na konte už 782 presných zásahov.

VIDEO: Zostrih zápasu Washington - Vancouver