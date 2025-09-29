Ovečkin už po zranení trénoval, no zápas stále neodohrá. Je na tom dobre, ubezpečuje tréner

WASHINGTON. Ruský hokejista Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals vynechá ďalší prípravný zápas napriek tomu, že s tímom trénoval.
Novinár Tom Gulitti o tom informoval na sociálnej sieti X s odvolaním sa na hlavného trénera Capitals Spencera Carberyho.
Štyridsaťročný útočník predtým vynechal niekoľko tréningov pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel 18. septembra.
Neskôr trénoval individuálne a potom v drese bez kontaktu. „Tréner Capitals Spencer Carbery oznámil, že Ovečkin vyzeral dobre a nemal žiadne problémy počas svojho prvého kompletného tréningu.
Potom však vyhlásil: ‚Veľmi pochybujem, že bude zajtra na ľade v zápase proti Columbusu.´ Stále však existuje možnosť, že sa kapitán Washingtonu zúčastní posledných dvoch domácich prípravných zápasov proti Bostonu a Columbusu,“ napísal Gulitti.