Ešte jeden rok, kričali tribúny. Ovečkin možno odohral vo Washingtone posledný zápas

Alexander Ovečkin
Alexander Ovečkin
TASR|13. apr 2026 o 09:48
Fanúšikom odkázal, že bude o pokračovaní premýšľať.

Ruský hokejista Alexander Ovečkin má v NHL za sebou možno posledný domáci zápas v drese Washingtonu, no po zápase s Pittsburghom (3:0) odkázal fanúšikom, že bude uvažovať o pokračovaní v kariére.

Reagoval tak na pokriky fanúšikov, ktorí žiadali ešte aspoň jeden rok služieb historicky najlepšieho strelca NHL.

Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym v dôležitom stretnutí Pittsburgh zdolali a zostali v boji o play-off.

Pre 40-ročného Ovečkina išlo o duel, na ktorý bude spomínať. Zúčastnil sa hneď na úvodnom buly proti Sidneymu Crosbymu v ich 100. vzájomnom zápase a pri góle na 3:0 si pripísal asistenciu.

Po záverečnej siréne ešte obkorčuľoval ľadovú plochu a v sprievode svojich dvoch synov reagoval na prosbu fanúšikov o ešte jednu sezónu.

„Popremýšľam o tom. Tento moment a dnešnú atmosféru si budem pamätať navždy,“ citovala kapitána Capitals agentúra AP.

Ruský kanonier definitívne rozhodne o svojej budúcnosti až po skončení prebiehajúcej sezóny. Verdikt o prípadnom pokračovaní aktívnej kariéry chce oznámiť v lete, kontrakt mu vyprší 30. júna.

Ovečkin pred rokom prekonal historický rekord Waynea Gretzkého, keď zaznamenal svoj 895. gól v základnej časti NHL. Ak sa rozhodne pokračovať v kariére, bude to už jeho 22. sezóna v zámorskej profilige.

Noah Dobson
Domov»Hokej»NHL»Ešte jeden rok, kričali tribúny. Ovečkin možno odohral vo Washingtone posledný zápas