Ešte jeden rok, kričali tribúny. Ovečkin možno odohral vo Washingtone posledný zápas

Ruský hokejista Alexander Ovečkin má v NHL za sebou možno posledný domáci zápas v drese Washingtonu, no po zápase s Pittsburghom (3:0) odkázal fanúšikom, že bude uvažovať o pokračovaní v kariére.
Reagoval tak na pokriky fanúšikov, ktorí žiadali ešte aspoň jeden rok služieb historicky najlepšieho strelca NHL.
Capitals v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym v dôležitom stretnutí Pittsburgh zdolali a zostali v boji o play-off.
Pre 40-ročného Ovečkina išlo o duel, na ktorý bude spomínať. Zúčastnil sa hneď na úvodnom buly proti Sidneymu Crosbymu v ich 100. vzájomnom zápase a pri góle na 3:0 si pripísal asistenciu.
Po záverečnej siréne ešte obkorčuľoval ľadovú plochu a v sprievode svojich dvoch synov reagoval na prosbu fanúšikov o ešte jednu sezónu.
„Popremýšľam o tom. Tento moment a dnešnú atmosféru si budem pamätať navždy,“ citovala kapitána Capitals agentúra AP.
Ruský kanonier definitívne rozhodne o svojej budúcnosti až po skončení prebiehajúcej sezóny. Verdikt o prípadnom pokračovaní aktívnej kariéry chce oznámiť v lete, kontrakt mu vyprší 30. júna.
Ovečkin pred rokom prekonal historický rekord Waynea Gretzkého, keď zaznamenal svoj 895. gól v základnej časti NHL. Ak sa rozhodne pokračovať v kariére, bude to už jeho 22. sezóna v zámorskej profilige.