Ovečkin sa ešte nerozhodol o svojej budúcnosti: Stále sa bavím a naďalej som šťastný

Alexander Ovečkin vo 4. zápase 1. kola play-off NHL: Montreal Canadiens - Washington Capitals.
TASR|9. apr 2026 o 12:20
ShareTweet1

Najlepšiemu strelcovi v histórii NHL vyprší kontrakt 30. júna.

Ruský hokejista Alex Ovečkin rozhodne o svojej budúcnosti až po skončení prebiehajúcej sezóny.

Verdikt o prípadnom pokračovaní aktívnej kariéry chce 40-ročný kanonier Washingtonu Capitals oznámiť v lete. Najlepšiemu strelcovi v histórii NHL vyprší kontrakt 30. júna.

„Rozhodnutie urobíme v lete,“ povedal Ovečkin a dodal, že sa potrebuje porozprávať so svojou rodinou, majiteľom klubu Tedom Leonsisom, prezidentom hokejových operácií Brianom MacLellanom a generálnym manažérom Chrisom Patrickom.

Rozhodujúcim faktorom bude podľa neho zdravie: „V septembri budem mať 41 rokov, takže to tiež musím jednoducho zvážiť. Stále si to však užívam, stále sa bavím a naďalej som šťastný, že som s chlapcami v šatni.“

Ovečkin pred rokom prekonal historický rekord Waynea Gretzkého, keď zaznamenal svoj 895. gól v základnej časti NHL. Ak sa rozhodne pokračovať v kariére, bude to už jeho 22. sezóna v zámorskej profilige.

Kouč washingtonského tímu Spencer Carbery povedal, že Ovečkin má pri svojom rozhodovaní plnú podporu organizácie.

„Ak bude pokračovať, privítame ho späť s otvorenou náručou a ak to bude koniec, rovnako ho podporíme, ja ho poriadne objímem a dám si studené pivo.“

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

dnes 12:20|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL» Ovečkin sa ešte nerozhodol o svojej budúcnosti: Stále sa bavím a naďalej som šťastný