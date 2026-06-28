Moldavsko má prvého draftovaného hráča do NHL. Výškou pripomína basketbalistu, môže prekonať aj Cháru

Hokejista Alexander Karmanov sa stal prvým Moldavcom draftovaným do NHL.
Z celkového 201. miesta si ho vybrali San Jose Sharks. Osemnásťročný ľavák meria 216 centimetrov a v prípade nastúpenia v NHL by prekonal spoločný rekord Zdena Cháru a Curtisa Douglasa (205 cm) ako najvyšší hráč profiligy.
V minulej sezóne pôsobil Karmanov v tímoch North Bay Battalion v OHL a Brantford Titans v GOHL. V Brantforde strelil tri góly a v 15 zápasoch nazbieral sedem bodov.
Počas pôsobenia v North Bay si v 20 stretnutiach pripísal len dve asistencie, no mal plus šesť bodov v hodnotení účasti na ľade a 29 trestných minút.
Karmanov sa zaviazal k pôsobeniu na Penn State University od sezóny 2027/28, no ročník 2026/27 strávi opäť v North Bay.
Paradoxné je, že Moldavsko nemá hokejovú reprezentáciu ani domácu súťaž a v roku 2023 mu zaniklo členstvo v IIHF.
Krajina mala v minulosti mládežnícku ligu spoločne s Rumunmi, no Karmanov pôsobil v mladšom veku v ruskom CHK Viťaz.
Okrem moldavského disponuje 127-kilový obranca aj ruským občianstvom. Informácie priniesli zámorské médiá.