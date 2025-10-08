Za sezónu nezarobí ani milión. Vegas podpísali so Švédom novú zmluvu

LAS VEGAS. Vedenie klubu NHL Vegas Golden Knights sa tesne pred úvodným zápasom sezóny dohodlo na novej zmluve so švédskym hokejistom Alexandrom Holtzom.
Dvadsaťtriročný krídelník, ktorý mal štatút obmedzeného voľného hráča, podpísal so „zlatými rytiermi“ dvojročný kontrakt s priemerným ročným platom 837.500 dolárov.
Holtz odohral v minulej sezóne za Vegas 53 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a pridal osem asistencií.
Okrem NHL nastúpil v drese Henderson Silver Knights aj v nižšej zámorskej súťaži AHL, v ktorej zaznamenal 13 bodov (7+6) v 16 vystúpeniach.
Informáciu priniesol oficiálny web NHL.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: