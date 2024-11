VIDEO: Tamáši spečatil životný večer v nájazdoch. Najlepší zápas v kariére, uviedol

"Jednoducho si niekedy všetko takto sadne a puky sa k vám odrážajú. Ako sa hovorí, vtedy by ste to trafili aj z bufetu. Po prvom góle zo mňa opadlo napätie a pokračoval som na vlne," uviedol Tamáši pre oficiálnu stránku hradeckého klubu.

"Keď dáte v zápase tri góly, tak je to sebavedomie vyššie. Veril som si, no rozmýšľal som, ako zakončím.

Počas zápasu som si všimol, že ich brankár vyšiel v nájazde počas zápasu veľmi dopredu. Preto som to natiahol až do bekhendu a vyšlo to.

Povedal by som, že to bol asi aj najlepší zápas kariéry. Predošlý hetrik som dal ešte v juniorských sezónach," prezradil Tamáši.