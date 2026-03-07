Musíme si vyresetovať hlavy, vraví Sukeľ. Litvínov prehral 11 zápasov a čaká ho baráž

Po sérii jedenástich porážok pôjdu hokejisti Litvínova do baráže o záchranu extraligy. V piatkovom záverečnom kole základnej časti prehrali v Kladne 1:3 a ich posledné víťazstvo sa datuje k 11. januáru.
Kapitán Matúš Sukeľ verí, že sa jeho tím na prelínaciu súťaž dobre pripraví, no z posledných výsledkov je sklamaný. Povedal to novinárom.
"Prehrali sme veľa zápasov v rade, to nechce nikto. Každý je z toho frustrovaný, niekto viac, niekto menej. Mňa to užíra, ťažko sa mi to kúše," priznal Sukeľ, ktorý sa vo februári dostal so slovenskou reprezentáciou do semifinále olympijských hier v Miláne.
"Máme nejaké voľno, musíme si oddýchnuť, vyresetovať si hlavy. A s čistými prísť späť do práce, ktorá bude tvrdá."
Litvínov bude na baráž proti víťazovi prvej ligy čakať viac ako štyridsať dní. A dlhú prestávku strávi nielen prípravou na ľade.
"Máme v pláne aj teambuilding. Baráž bude o mentálnej stránke, musíme sa nastaviť pozitívne. Aj keď teraz po prehrách je ťažké byť pozitívny. V pauze musíme prepnúť," uviedol skúsený útočník.
Baráž s víťazom prvoligového play off odštartuje na litvínovskom štadióne až 17. a 18. apríla. Kým Verva do nej pôjde len z tréningového procesu, vyzyvateľ bude pobitý a uťahaný.
"Nehľadal by som v tom výhody nevýhody, jednoducho to takto je dané. Pre nás je prestávka strašne dlhá a budeme sa musieť čo najlepšie pripraviť,“ uviedol autor desiatich gólov v základnej časti.
Stretnutie v Kladne podľa Sukeľa poukázalo na nedostatky, ktoré sprevádzali Severočechov počas väčšej časti ročníka.
"Asi to bol ukazovateľ našej sezóny, zrkadlo. Ani už neviem, kedy sme dali gól pri hre piatich proti piatim. Šance sme mali, ale nevyužívali, urobili sme dosť zbytočných vylúčení, ktoré súperovi dávajú momentom,“ ľutoval.
V zápasoch po olympijskej prestávke sa chcel Litvínov dobre naladiť na záchranársku sériu, lenže sa to nepodarilo.
"V posledných stretnutiach sme sa snažili pripravovať na baráž, plniť veci, ktorými sa chceme prezentovať. Nie vždy sa to darí, ale k tomu zápasy slúžia," uzavrel Sukeľ.