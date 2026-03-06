Škorvánek vychytal Hradcu top štvorku. Slováci pred play-off ukázali streleckú formu

Hokejisti Hradca Králové budú hrať štvrťfinále play off českej extraligy. Definitívne sa o tom rozhodlo až v piatkovom záverečnom 52. kole, v ktorom zvíťazili nad Mladou Boleslavou 3:1.
Dostali sa tak medzi štvoricu tímov, ktoré si vybojovali postup priamo. K triumfu prispel aj slovenský reprezentačný brankár Stanislav Škorvánek, ktorý si pripísal 30 zákrokov.
Priamo do štvrťfinále idú aj víťaz základnej časti Dynamo Pardubice, Plzeň a Liberec. Mladá Boleslav obsadila 13. priečku a má po sezóne. Na poslednej priečke skončil Litvínov a čaká ho baráž o udržanie sa v súťaži.
České Budějovice zvíťazili doma nad Libercom 4:3 po nájazdoch. V stretnutí sa zaskvel na strane domácich Robert Lantoši. Najprv 59 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 3:3, poslal duel do predĺženia a napokon zápas rozhodol v šiestej sérii nájazdov.
Celkovo mal v stretnutí bilanciu 2+1, za Liberec si pripísal 1+1 Servác Petrovský. Gól a asistenciu zaznamenal aj Lukáš Cingeľ a pomohol Brnu k triumfu nad Olomoucom 5:4.
Česká extraliga - záverečné 52. kolo základnej časti:
HC Oceláři Třinec - Energie Karlove Vary 1:2 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Góly: 27. Kovařčík (HUDÁČEK) - 25. Minárik, rozhodujúci sam. nájazd Egle
Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:3 pp a sn (0:2, 1:1, 2:0 – 0:0)
Góly: 60. a rozhodujúci sam. nájazd LANTOŠI, 28. Bulíř (LANTOŠI), 44. Přikryl (tr. strieľanie) - 5. Zeman, 14. PETROVSKÝ, 32. Sandberg (PETROVSKÝ).
Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Góly: 10., 18. a 56. Moses - 11. Buchtele
/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý duel a mal 30 zákrokov/
HC Kometa Brno - HC Olomouc 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Góly: 6. Zábranský (CINGEĽ), 23. Zábranský, 30. Flek (ĎALOGA), 48. POSPÍŠIL, 60. CINGEĽ - 1. Fridrich, 19. Fridrich (PETROVICKÝ), 25. Navrátil, 50. Fridrich.
Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Góly: 12. Mendel, 38. Konečný, 59. Marcel - 34. SUKEĽ
Škoda Plzeň - HC Vítkovice Ridera 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Góly: 28. a 31. Lalancette, 34. Petman, 54. Lajunen, 56. Měchura - 11. Hladonik (HRIVÍK), 21. Wesley (Edmonds).
Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
Góly: 21. Mikliš, 62. Košťálek - 29. Knot
Vyraďovacia časť - dvojice
Třinec (5.) - Olomouc (12.)
Karlove Vary (6.) - Vítkovice (11.)
Sparta Praha (7.) - Kladno (10.)
Brno (8.) - České Budějovice (9.)
(v zátvorke nasadenie)
priamo postupujúci do štvrťfinále: Pardubice (1.), Plzeň (2.), Liberec (3.), Hradec Králové (4.)