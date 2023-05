Má vytetovaný veľký slovenský dvojkríž. Bratia v tíme USA majú korene na Záhorí

TAMPERE. Na chrbte má vytetovaný slovenský dvojkríž. Po jeho bokoch sú dva levy s hokejkami a medzi nimi je nápis „GiGi“. Znak lemuje veta: „The strength of a family is in its loyalty to each other (Sila rodiny spočíva vo vzájomnej oddanosti jej členov).“

Reč je o hokejistovi, ktorý reprezentuje svoju krajinu na prebiehajúcich majstrovstvách sveta. Nehrá ale za Slovensko.

Alex Tuch prišiel do Tampere, aby si po prvýkrát vyskúšal atmosféru seniorského svetového šampionátu v drese Spojených štátov amerických. Za národný tím nastupuje s bratom Lukeom.