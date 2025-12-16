Bartovič získal do tímu syna. V rámci výmeny prichádza aj útočník z Michaloviec

Slovenský extraligový klub Vlci Žilina pristúpil aj tento týždeň k hráčskym zmenám. Tím minuloročného držiteľa bronzu získal z českého Liberca na hosťovanie do konca januára útočníka Adriena Bartoviča.
Do Žiliny sa sťahuje aj Albert Michnáč, na Zemplín v rámci výmeny smeruje Sebastián Šmida. Informovala o tom oficiálna stránka Vlkov
Útočníka Dukly Michalovce, Alberta Michnáča, netreba fanúšikom v slovenskej najvyššej súťaži veľmi predstavovať.
Odchovanca pražskej Sparty, ktorý má české, aj slovenské občianstvo, zaregistrovali diváci na slovenských štadiónoch prvýkrát v sezóne 2021/22, keď si obliekol dres Prešova.
Po sezóne síce odišiel na jeden ročník do Kladna, no od sezóny 2023/24 pôsobil už výlučne na Slovensku – v Nových Zámkoch a Michalovciach.
Spolu odohral v extralige 159 duelov, v ktorých si pripísal na konto 44 gólov a 50 asistencií. V mládežníckych kategóriách pôsobil aj v zámorskej juniorskej OHL a reprezentoval aj Česko na MS juniorov 2018.
Chcem vedeniu splatiť dôveru
„Po tom, čo som si vlastne požiadal o trejd, sa mi ihneď ozvalo vedenie Vlkov a prejavilo záujem. Veľmi som sa tomu potešil, pretože Žilina je tím z vrchných priečok tabuľky a prezentuje sa atraktívnym hokejom.
Následne sa už čakalo iba na detaily okolo, aby sa mohol trejd skompletizovať. Som veľmi rád, že to nakoniec všetko dobre dopadlo a urobím všetko pre to, aby som vedeniu splatil dôveru, ktorú do mňa vložil,“ povedal 27-ročný útočník, ktorý už absolvoval s Vlkmi aj dnešný tréning.
„V kabíne ma chlapci super prijali a teším sa už na prvý zápas pred žilinskými fanúšikmi, ktorí sú známi v celej súťaži,“ dodal Albert Michnáč.
Namiesto neho putuje na východ Slovenska rovnako starý útočník Sebastián Šmida. So žilinským tímom bol skalický rodák a odchovanec spojený od sezóny 2023/24, kedy prišiel na hosťovanie z Liptovského Mikuláša a pomohol Žiline k postupu do extraligy.
V nej odohral už ako kmeňový hráč spolu 53 zápasov, v ktorých zaznamenal 4 góly a 6 prihrávok. Celkovo nastúpil v drese Vlkov na 91 zápasov s bilanciou 17+22. Sebastián sa podieľal aj na ziskoch dvoch slovenských pohárov.
„Chcel by som poďakovať všetkým fanúšikom, boli ste skvelí. Rovnako spoluhráčom, vedeniu a celému organizačnému tímu. Zažil som tu pekné roky plné zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem.
Žilina zostane navždy blízka môjmu srdcu a chalanom budem držať palce,“ povedal na rozlúčku s tímom vždy dobre naladený Sebastián Šmida.
„Okolo nášho tímu sa za posledných šesť hokejových sezón točilo dosť hráčov. Sú jednotlivci, ktorí nám dali v dôležitých a ťažkých momentoch veľkú dôveru a pre klub odovzdali veľa práce.
Sú jednotlivci, ktorých si po ľudskej a nielen profesionálnej stránke, osobne vážim. Po vzájomnej dohode a vzhľadom k hernej vyťaženosti v aktuálnej sezóne sme obe strany dospeli k rozhodnutiu výmeny.
Odchádza od nás hráč, ktorý pre klub odovzdal kus poctivej práce.
Bol súčasťou ťažkých momentov, no aj úspešnej postupovej sezóny a bronzovej minulej sezóny. Na druhej strane prichádza korčuliar, ktorý na ľade pri svojej zručnosti nevypustí nič. Veríme, že sa svojimi schopnosťami a pracovitosťou zaradí medzi opory tímu.
V Tipsport lige je veľmi málo hokejistov s podobnými schopnosťami,“ povedal k výmene medzi Vlkmi a Michalovcami riaditeľ a generálny manažér žilinského tímu František Skladaný.
Bojoval mimo ľadu, teraz zabojuje o prvé štarty
Poslednou zmenou v tíme je príchod talentovaného útočníka Adriena Bartoviča. Ešte len 18-ročný univerzálny útočník prichádza na hosťovanie do konca januára z českého extraligového tímu Bílí Tygři Liberec.
So starším synom hlavného trénera Žiliny a mládežníckym reprezentantom Česka podpísalo vedenie Liberca v lete prvý profesionálny kontrakt. Stalo sa tak rok po tom, čo Adrien prekonal závažné ochorenie a musel podstúpiť transplantáciu pečene.
Vďaka nezlomnosti, obrovskej vôli a práci v tréningu sa dokázal vrátiť do hry, ale zatiaľ čaká na svoju šancu v najvyššej seniorskej súťaži.
„Niektoré veci sa nedajú opísať. Adrien píše svojou vytrvalosťou a silou osobnosti obrovský životný a športový príbeh!
V prvom rade ma teší, že nás český extraligový klub oslovil s možnosťou zaradenia talentovaného športovca k Vlkom a do nášho programu na limitované obdobie. Adrien sa po neuveriteľnom boji o život vrátil k športu a k boju o najvyššie športové méty.
Cieľ, je aby sa stotožnil so seniorským hokejom, návykmi a intenzitou v tréningovom procese a zápasoch,“ povedal František Skladaný k príchodu mladého talentu.
Adrien Bartovič sa už s Vlkmi pripravuje v tréningu a teší sa na nasledujúce týždne v Žiline. „Som rád, že tu môžem byť a pomôcť tímu.
Dúfam, že sa presadím aj medzi mužmi, pretože to bude moja prvá poriadna premiéra v mužskom hokeji. Veľmi sa na to teším,“ uviedol k svojmu príchodu.
Adrien má aj slovenské občianstvo, a tak nebude vedený na súpiske ako legionár.
