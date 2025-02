Sýkora na debut v NHL nemyslí: Mal som teraz ťažšie obdobie. Dúfam, že sa to zlepší

HARTFORD. Napriek tomu, že v septembri minulého roka oslávil len 20. narodeniny, má na konte slovenský hokejista Adam Sýkora už 125 duelov v nižšej zámorskej AHL. Prospekt profiligového New Yorku Rangers je v prebiehajúcej sezóne v bodovaní svojho Hartfordu na treťom mieste s 21 bodmi, pričom sa čoraz častejšie skloňuje jeho debut v NHL. Na lákavú myšlienku sa však podľa vlastných slov snaží Sýkora nemyslieť, aby mu nezväzovala ruky.

V polovici januára sa však v zámorských médiách objavila prekvapivá informácia, že všetko môže byť inak.

Meno slovenského mladíka sa spájalo s trejdom, v ktorom chceli Rangers získať amerického útočníka J.T. Millera z Vancouveru. Sýkora však dal veci na pravú mieru. "Klub to so mnou nekomunikoval, keďže ja som v tomto trejde vôbec nemal byť zapojený. Nejaký fanúšik to vyhodil na sociálnu sieť X a odvtedy sa začalo všetko riešiť ohľadne mojej údajnej výmeny do Vancouveru. Mňa sa to však netýkalo a nemalo to so mnou žiadny súvis," uviedol Sýkora v úvode rozhovoru pre TASR.

Najproduktívnejší do 20 rokov Energický útočník si získal srdcia fanúšikov už pri svojom prvom kontakte s Hartfordom v závere sezóny 2022/23.

V uplynulom ročníku sa etabloval na pevného člena zostavy a v tom prebiehajúcom je spomedzi hráčov do 20 rokov s bilanciou osem gólov a 13 asistencií najproduktívnejší. "Určite je super, že som medzi mladíkmi na prvom mieste. Mal som však aj ja teraz ťažšie obdobie. Z uplynulých desiatich zápasov mám iba jeden bod. Takisto sa chcem z toho otriasť a opäť začať z drobných vecí a pevne verím, že sa to zlepší a body do konca sezóny porastú," povedal druhokolový výber klubu "Original Six" v historickom drafte pre Slovensko z roku 2022.

Nikto nevie, ako na tom je Štatistiky ho tak pasujú do role horúceho kandidáta na povolanie do A-tímu. Zaujímavosťou však je, že v NY Rangers v tejto sezóne povolal iba dvoch útočníkov. Jedným z nich je robustný Matt Rempe, okrem neho dostal priestor už iba 22-ročný Brett Berard. "Vôbec nikto z nás nevie, ako ďaleko sme od debutu. O tom s nami nikto nekomunikuje, takže ja sa sústredím na moje výkony v Hartforde. Niekedy, keď sa mi darí a pomyslím si, že ma sledujú a mohol by som možno dostať povolanie do prvého tímu, tak vtedy ide hlava trochu inde a myslím na iné veci, aké by som mal. Uvidíme, ako to bude, v Rangers sú však stabilní hráči," vysvetlil účastník troch juniorských svetových šampionátov a jedného seniorského.

Prestávka nám padne vhod Hartford sa v novom kalendárnom roku výsledkovo trápi. Klub začal sezónu solídne, z uplynulých jedenástich stretnutí však až deväť prehral. "Mali sme dobrý štart, vyhrávali sme väčšinu zápasov. Teraz máme trochu ťažšie obdobie a určite nám prestávka padne vhod. Trochu si oddýchneme od hokeja. Myslím si, že nás trochu trápia špeciálne formácie, presilovky i oslabovky. Takisto disciplína, veľa sme vylučovaní, čo nás stojí veľa síl. Dávame síce dosť gólov, ale vždy ich viac aj inkasujeme," skonštatoval Sýkora pre TASR.

Adam Sýkora. (Autor: X / Hartford Wolf Pack)

V januári bol Sýkora priamy "svedok" bodovej explózie krajana Šimona Nemca v drese Uticy. Slovenský obranca zaznamenal pri víťazstve svojho mužstva dva góly a tri asistencie. Okrem svojho bývalého spoluhráča z Nitry je však Sýkora v kontakte aj s ďalšími Slovákmi: "Šimon nám trochu naložil päťbodovým zápasom. Teraz sme hrali aj proti Filipovi Mešárovi a bol som s ním na večeru v Lavale. Takisto Dalibor Dvorský býva kúsok odo mňa a už som ho raz pozval na večeru. Proti sebe sme hrali už nejakých osem duelov, ďalšie štyri nás čakajú. Takisto s Oliverom Okuliarom hráme často a kontakt udržiavam aj s Jurajom Pekarčíkom."

Nitričku sledujem Sýkora má silné väzby aj na Slovensku. Tie sú najmä rodinné, keďže jeho otec Roman, generálny manažér mládežníckych reprezentácií, je so synom v pravidelnom kontakte. "Voláme si takmer po každom zápase a dáva mi cenné rady ohľadom mojej hry. Bavíme sa o mojom nastavení na zápas, aby som myslel na to, že som v Hartforde a neuvažoval nad tým, že by ma mohli povolať do NHL. Vtedy vám to môže zamotať hlavu. Sleduje zápasy aj napriek tomu, že sú to na Slovensku nočné hodiny a snaží sa ma podporiť. Je to úžasné, že môžem mať takú podporu. Je to pre mňa obrovská pomoc po mentálnej, ale aj hokejovej stránke," povedal Sýkora a nezabudol ani na klub spod Zobora, v ktorom vyrastal: "Nitričku sledujem, dá sa povedať, každý zápas. Viem s kým hrajú, ako sú na tom v tabuľke, pozerám si highlighty.