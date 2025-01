Výmena Regendu nemusí byť posledná. O Slovákov v zámorí je záujem

NEW YORK. Z Michaloviec rovno do NHL. Cesta Pavla Regendu do najlepšej ligy sveta by mohla byť motívom na dobrý film. Hokejista z dediny Hažín na východe Slovenska zaujal najprv extraligové Michalovce, potom Craiga Ramsayho a nakoniec aj tím Anaheim Ducks. Rok 2022 bol pre Regendu prelomový. Vo februári získal bronz na ZOH v Pekingu, podpísal zmluvu s Mladou Boleslavou a následne sa stal najlepším strelcom Slovenska na MS v hokeji. Do Česka ale neodišiel. Zo zámoria sa ozval Anaheim a ponúkol mu dvojcestný kontrakt, ktorý Regenda nemohol odmietnuť. V príprave sa stal najproduktívnejším hráčom celého tímu.

13. októbra 2022 debutoval v NHL, keď naskočil na zápas proti Seattlu. Odvtedy ubehli už viac ako dva roky a Regenda odohral za prvý tím Anaheimu 19 stretnutí, počas ktorých nazbieral tri body. Nová šanca na NHL V stredu sa jeho púť pri „káčeroch” skončila. Organizácia ho vymenila do San Jose, konkurenčného tímu v Kalifornii. Treba poznamenať, že ide o výmenu v rámci farmy, opačným smerom putoval Justin Bailey. VIDEO: Prvý gól Pavla Regendu v NHL

Regenda sa okamžite presunul do AHL tímu San Jose Barracuda a v noci na štvrtok odohral prvý zápas. Nastúpil v druhej formácii, nebodoval a okrem troch striel si pripísal aj dve mínusky. Výmena poskytla Regendovi možnosť dostať sa opäť do NHL. Zrejme poslednú. V Anaheime nedostal priestor od marca minulého roka. V San Jose to nebude mať jednoduchšie, ale šanca v jednom z najhorších tímov ligy je o niečo väčšia.

Ešte v decembri sa hovorilo o jeho návrate zo zámoria, záujem prejavila Kometa Brno. Nasledoval by tak kroky Miloša Kelemena a Patrika Kocha, ktorí kapitolu zámorie nateraz uzavreli. Ak sa agilnému útočníkovi nepodarí vypýtať si novú zmluvu, zrejme bude budúci ročník korčuľovať v Európe. Regenda je prvý Slovák, ktorý bol v aktuálnej sezóne vymenený. Nemusí byť ale posledný. Sýkora na ceste do Vancouveru Minulý týždeň bol „jednou nohou” v novom tíme aj útočník Adam Sýkora. Jeho klub New York Rangers sa snažil priviesť z Vancouveru elitného centra J. T. Millera. Opačným smerom mal putovať balík, ktorého súčasťou mal byť aj slovenský mladík. Sýkora kvôli tomu údajne vynechal aj zápas farmárskeho Hartfordu.

„Jeden z troch hráčov, ktorí boli náhradníkmi v Hartforde, nesedel na tribúne z dôvodu výmeny do Vancouveru za J. T. Millera,“ uviedol na sociálnej sieti X novinár Rick Dhaliwal. Okrem Sýkoru boli zdravými náhradníkmi aj Čech Chmelař a Kanaďan Groulx.

Adam Sýkora. (Autor: X/New York Rangers)

Dvaja z hokejistov mali byť súčasťou trejdu. O pár hodín neskôr nastupoval na zápas aj Vancouver proti Edmontonu a zámorskí novinári informovali, že Miller by nemal nastúpiť. Nakoniec stretnutie odohral a to znamenalo, že výmena sa neuskutoční. Všetko zrejme padlo na poslednú chvíľu. „Počas posledných 24 hodín bolo isté časové obdobie, keď J. T. Miller nemal hrať a mal byť zdravým náhradníkom, lebo bola blízko jeho výmena. Neviem, čo presne sa stalo, ale trejd padol a už nie je na dosah,“ informoval renomovaný novinár Elliotte Friedman.

Sýkora o deň neskôr už hral a tak je zrejmé, že nateraz ostáva súčasťou organizácie z New Yorku. Rozruch okolo Nemca „Ťažko povedať, ešte je to stále čerstvé. Ak bude táto situácia pokračovať ďalej, bude sa to riešiť. Zatiaľ je to takto,” uviedol prednedávnom Šimon Nemec pre Denník Šport. Odpovedal pri tom na otázku, či nemal ambíciu žiadať New Jersey o výmenu. Úryvok z rozhovoru spôsobil v zámorí rozruch.

Dvojka draftu z roku 2022 nezažíva dobrý ročník. V úvode sezóny odohral v NHL len deväť zápasov, neskôr dlho sedel na tribúne ako zdravý náhradník a následne ho organizácia presunula na farmu. V AHL sa spočiatku trápil a podľa vlastných slov „prežil najhoršie obdobie kariéry”.

Teraz sa zdá, že krízu prekonal, v posledných piatich zápasoch bodoval až osemkrát. V Utice hráva v prvej obrannej dvojici a dostáva priestor aj v presilovej hre. “Je to aj biznis. Musím čakať, pracovať na sebe, aj keď to nie je najoptimálnejšie,” prízvukoval pre Denník Šport. A má pravdu. NHL je z veľkej časti biznis a hokejisti sú spotrebný tovar. Častokrát nezváži ani pozícia na drafte, talent či pracovitosť. Nemec dopláca aj na to, že je mladý a v prvom tíme sú hráči, ktorí majú podpísané „veľké” zmluvy. Kluby radšej nechávajú hrať päťmiliónových hokejistov, ako 20-ročných nováčikov. Devils majú obranu vysporiadanú. Na ľave strane hráva trio Luke Hughes, Brenden Dillon a Jonas Siegenthaler, na pravej zase Dougie Hamilton, Brett Pesce a Johnathan Kovacevic. Iba posledný menovaný nemá zmluvu na budúci ročník a podľa informácií, ktoré sa dostali na verejnosť, vedenie New Jersey mu ponúkne novú.

Kovacevic zaujal aj generálneho manažéra Toma Fitzgeralda, od ktorého smerovali správy, že s ním začne diskutovať o novom kontrakte. Informoval o tom novinár James Murphy z webu RG.org. To by znamenalo, že New Jersey si zachovajú obranné formácie aj v krátkodobej budúcnosti a Šimon Nemec nemá v zostave miesto. A práve tu sa naskytovala otázka prípadného trejdu. „Viacerí funkcionári z NHL a skauti potvrdili, že vzhľadom na aktuálne nastavenie Devils, by viacero ich prospektov mohlo byť čoskoro k dispozícii za správnu cenu,” uviedol Murphy v článku.

Šimon Nemec pred druhým zápasom NHL v Prahe Buffalo Sabres - New Jersey Devils. (Autor: © Palo Gašpar)

Nemec zatiaľ nenapodobnil Čecha Davida Jiříčka, ktorý si vytrucoval výmenu a po krátkej anabáze v Columbuse zamieril do Minnesoty. Najnovšie správy o situácii slovenského zadáka poskytol expert televízie Sportsnet Elliotte Friedman. „Devils oznámili prípadným uchádzačom, že majú nulový záujem o výmenu draftovej dvojky z roku 2022. Veci sa obnovia budúcu jeseň. Uvidíme, čo sa stane potom. Počkajme si, ako sa to vyvinie,“ dodal s tým, že Nemec o miesto v prvom tíme prišiel aj vinou zranenia počas augustovej kvalifikácie.

Nedotknuteľný je iba Slafkovský Vyššie spomenutí hokejisti pôsobia v tejto sezóne väčšinou na farme. Okrem nich má Slovensko v AHL ešte 10 hráčov. Výmena Regendu v tomto veľa naznačila. O trejde 25-ročného útočníka neprebehli žiadne špekulácie a predsa. To znamená, že ani jeden z „farmárov” nemá isté miesto v zostave. Väčšina Slovákov v AHL sú perspektívni hokejisti s prísľubom do budúcnosti. To je na trhu žiadaný artikel. Azda najvýhodnejšiu pozíciu má Dalibor Dvorský. Prospekt St. Louis patrí medzi najlepších hráčov v záložnom tíme Blues. Pri jeho mene sa skôr ako o výmene, hovorí o povolaní do NHL. Tam reprezentuje Slovensko aktuálne päť hokejistov – Juraj Slafkovský, Tomáš Tatar, Martin Fehérváry, Erik Černák (zranený) a Martin Pospíšil.

Najbližšie k trejdu je aktuálne najstarší z nich – Tatar. 34-ročný krídelník hráva vo štvrtej formácii New Jersey a tréner ho už viackrát posadil na tribúnu.

Negatívom je, že Dubničan nemá dobré čísla v play-off a predošlé angažmány mu nevyšli, čo môže prípadných záujemcov odradiť. Popredné tímy by sa mohli zamerať aj na obrancu Tampy Erika Černáka. Ten od sezóny 2019/20 hral trikrát finále a získal dva Stanleyho poháre. Takýto hráči sú na trhu veľmi žiadaní. Keď je Černák zdravý, dokáže byť veľmi platný v defenzíve a v pred bránkovom priestore, čo je dôležité najmä pri sedemzápasových sériách vo vyraďovacej časti. Do karát mu nehrá ale fakt, že býva často na listine zranených hráčov. Nateraz je ale okolo slovenského zadáka ticho, ale to bolo aj v prípade Regendu. V podobnej situácii je aj Martin Fehérváry. Vo Washingtone si našiel stabilné miesto, patrí medzi najvyťažovanejších hráčov tímu a svoje úlohy si plní do bodky. Okrem toho, Capitals sú aktuálne na čele celej ligy a smerujú do play-off, kde podobného dríča budú potrebovať. Nič zatiaľ nenaznačuje tomu, že by sa mal Fehérváry sťahovať. V málo očakávanej výmene by si ale klub mohol za defenzívneho obrancu pýtať mnoho.

To isté platí aj o Martinovi Pospíšilovi, ktorý má v Calgary platný kontrakt aj na budúcu sezónu. Aj keď neprináša veľké bodové zisky, pre tím je platný hrou do tela. Tréner Ryan Huska ho vytiahol z farmy a aktuálne ho posiela na ľad ako krídelníka prvej formácie. Jeho výhodou je, že v útoku vie byť flexibilný a dokáže naskočiť aj na pozícii centra. Ak by sa Flames rozhodli vymeniť Zvolenčana, určite by dostali solídnu náhradu. V úvodzovkách napísané, „nedoktnuteľný” zo Slovákov je iba Juraj Slafkovský. Generálny manažér Montrealu Kent Hughes plánuje budovať mladý tím spoločne s ním a nemá ani najmenší dôvod na to, aby vymenil 20-ročného útočníka niekam inam. Na záver ale treba pripomenúť slová Šimona Nemca: „NHL je biznis."

