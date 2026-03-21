Sýkora už najvyťaženejším hráčom farmy Rangers, v oslabeniach patrí k špičke ligy

Adam Sýkora vo svojej tretej plnej sezóne v zámorí vykazuje progres. Najvyšší výber New York Rangers z draftu 2022 po prvýkrát v AHL kariére prekonal 10-gólovú métu.
Dokonca v tejto chvíli je s 12 gólmi tretím najlepším strelcom farmy Newyorčanov pôsobiacej v Hartforde, viac gólov dali len Trey Fix-Wolansky (25) a Brendan Brisson (16).
Čím ďalej dostáva na ľade väčší priestor, kým v úvode ročníka hrával približne 13 minút a počas decembra zhruba 15, za posledných 10 zápasov odohral v priemere 19 minút a 44 sekúnd.
Tento týždeň bol v dvojzápase proti Charlotte Checkers najvyťaženejším hráčom Hartfordu. V odvete zaujal gólom v oslabení, ktorý bol pre neho už tretí v sezóne.
VIDEO: Adam Sýkora vsietil 3. gól v oslabení v tejto sezóne
Z hráčov Wolf Pack dal naposledy minimálne tri góly v oslabení v priebehu jednej sezóny Jonny Brodzinski v ročníku 2021/22.
Navyše Sýkora má v tejto hernej činnosti na konte už štyri body, viac ich má z celej AHL momentálne len James Hamblin z Bakersfield Condors, ktorý ich získal päť.
Hoci sa začiatkom roka Rangers rozhodli nepredĺžiť zmluvu s Artemijom Panarinom a ísť cestou prestavby kádra, po Sýkorovi zatiaľ nesiahli.
Jeho povolanie k prvému tímu je zrejme len otázkou času. ,,Sýkora dokazuje, že dokáže byť efektívny na oboch koncoch klziska.
Potichu sa etabloval ako kandidát na povolanie, aby zaplnil miesto v spodných dvoch formáciách Rangers,“ myslí si Ricky Milliner z Forever Blueshirts.
Keďže má len 21 rokov, vrchol výkonnosti má stále ďaleko pred sebou. Otázka preto neznie, či bude povolaný, ale kedy?
