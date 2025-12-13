VIDEO: Sýkora sa blysol víťazným gólom. Premiérovo sa presadil ďalší Slovák

Adam Sýkora (vpravo)
Adam Sýkora (vpravo) (Autor: X / Hartford Wolf Pack)
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 07:28
Útočník bodoval po štyroch zápasoch.

Slovenský hokejista Adam Sýkora sa po štyroch zápasoch gólovo presadil v nižšej zámorskej AHL.

Útočník Hartfordu Wolf Pack skóroval v 28. minúte počas oslabenia a rozhodol o triumfe svojho mužstva na ľade tímu Utica Comets.

Po 24 dueloch má na konte päť presných zásahov a tri asistencie.

VIDEO: Gól Sýkoru v oslabení

Premiérovo v AHL skóroval útočník Martin Mišiak. V 36. minúte upravil na 3:1 pre Rockford, ktorý nakoniec zdolal Milwaukee 5:3.

VIDEO: Gól Mišiaka

Do kanadského bodovania sa zapísal aj ďalší Slovák Filip Mešár, ktorý asistoval na prvý gól Lucasovi Condottovi. Jeho Laval vyhrala nad Torontom 5:2.

Slovenský útočník nastúpil v 25 stretnutiach a má bilanciu 3+8.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 07:28
