VIDEO: Sýkora sa blysol víťazným gólom. Premiérovo sa presadil ďalší Slovák

Slovenský hokejista Adam Sýkora sa po štyroch zápasoch gólovo presadil v nižšej zámorskej AHL.
Útočník Hartfordu Wolf Pack skóroval v 28. minúte počas oslabenia a rozhodol o triumfe svojho mužstva na ľade tímu Utica Comets.
Po 24 dueloch má na konte päť presných zásahov a tri asistencie.
VIDEO: Gól Sýkoru v oslabení
Premiérovo v AHL skóroval útočník Martin Mišiak. V 36. minúte upravil na 3:1 pre Rockford, ktorý nakoniec zdolal Milwaukee 5:3.
VIDEO: Gól Mišiaka
Do kanadského bodovania sa zapísal aj ďalší Slovák Filip Mešár, ktorý asistoval na prvý gól Lucasovi Condottovi. Jeho Laval vyhrala nad Torontom 5:2.
Slovenský útočník nastúpil v 25 stretnutiach a má bilanciu 3+8.
