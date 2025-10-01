VIDEO: Netradičný súboj brankárov. Slovenský reprezentant sa pobil v KHL

OMSK. Nestáva sa často, že by hokejoví brankári zhodili rukavice, ale občas nastane v zápase aj takáto situácia.
Veľmi bizarné momenty videli diváci v ruskej KHL v stredajšom stretnutí medzi Omskom a Vladivostokom a aktérom bol aj slovenský reprezentant Adam Húska.
Ten začal najskôr na striedačke, ale Admiral už v polovici prvej tretiny prehrával trojgólovým rozdielom, a tak sa postavil do bránky rodák zo Zvolena.
Do konca druhej tretiny inkasoval trikrát, no viac ako výkonom zaujal pästným súbojom v poslednej časti hry.
Vo vypätom stretnutí plnom šarvátok sa proti Húskovi postavil aj brankár Avangardu Andrei Mishurov a obaja gólmani si to rozdali vo férovej bitke bez lapačiek a vyrážačiek.
VIDEO: Adam Húska v pästnom súboji s Andreiom Mishurovom
Húska síce protivníka zhodil na ľad, no atraktívna pästná výmena sa skončila kvôli únave oboch hokejistov.
Po súboji nasledoval pre oboch aktérov päťminútový trest, do bránky Vladivostoku sa tak musel vrátiť brankár Dmitri Shugayev, ktorý v prvej tretine inkasoval tri rýchle góly.
Omsk nakoniec dotiahol zápas do zdarného konca a Vladivostok porazil jednoznačne 6:1.
Húska, ktorý bol v máji súčasťou slovenského výberu na MS v hokeji 2025 vo Švédsku odohral v aktuálnej sezóne deväť zápasov, v ktorých inkasoval priemerne 2,16 gólu a pripísal si tri výhry.
Vladivostok sa nachádza na 9. mieste vo Východnej konferencii, Omsku patrí aktuálne prvá priečka.