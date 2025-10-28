Gajan žiari v univerzitnej súťaži. Opäť sa stal brankárom týždňa

BRATISLAVA. Slovenský hokejový brankár Adam Gajan pokračuje vo výborných výkonoch v univerzitnej lige NCAA.
Po tom, ako pomohol tímu University of Minnesota Duluth k dvojitému víťazstvu nad univerzitným rivalom Minnesota, bol vyhlásený za Brankára týždňa v konferencii NCHC (National Collegiate Hockey Conference).
Dvadsaťročný rodák z Popradu zlikvidoval 45 zo 46 striel, dosiahol úspešnosť zákrokov 97,8 % a inkasoval iba 0,50 gólu na zápas v priebehu takmer 120 odohraných minút.
V piatkovom stretnutí si pripísal prvé čisté konto v sezóne, zároveň svoje premiérové proti rebríčkovo hodnotenému súperovi, keď „Bulldogs“ zdolali Minnesotu 3:0.
Pre Gajana ide už o druhý takýto honor v tomto mesiaci a štvrté ocenenie počas jeho univerzitnej kariéry.
Mladý Slovák patrí v úvode sezóny medzi najlepších brankárov NCAA. Ako jeden z troch gólmanov, ktorí odchytali osem zápasov, je na delenom prvom mieste v počte víťazstiev (7), tretí v priemere inkasovaných gólov (1,25) a vedie poradie v úspešnosti zákrokov medzi brankármi so siedmimi a viac odchytanými zápasmi.
Gajan a jeho spoluhráči z Minnesota Duluth sa najbližšie predstavia na ľade University of North Dakota, ôsmeho tímu amerického rebríčka.
Dvojzápasová séria sa odohrá počas víkendu – v piatok o 19:00 a v sobotu o 18:00 miestneho času.