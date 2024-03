Len 17-ročný Košičan skóroval pri debute medzi elitou, napodobnil Erika Černáka

Pre jedného z kľúčových obrancov reprezentácie do 18 rokov to bol debutový zápas v najvyššej súťaži. Podľa oficiálnych štatistík v spomínanom stretnutí odohral 6 minút a 23 sekúnd.

KOŠICE. V záverečnom 50. kole základnej časti Tipos extraligy sa postaral o zaujímavý zápis do štatistík Adam Beluško, ktorý v 56. minúte znižoval stav stretnutia medzi Košicami a Trenčínom na 1:3 .

Presadil sa po dôraze v bránkovisku, keď doklepol puk za dezorientovaného brankára LaCouvéeho. Bolo to jeho ôsme striedanie v zápase a po ňom už do hry nezasiahol.

Padlo to mne, ale bolo jedno, kto skóruje. Škoda, že sme neotočili skóre,“ povedal nečakaný strelec bezprostredne po zápase pre TASR.

"Som rád, že mi to padlo. Všetci piati sme išli od začiatku striedania s ťahom na bránku, pomáhali sme si.

Prvé striedanie som mal práve s ním a som rád za takého mentora. Vravel mi, aby som si užil ten pocit a myslím si, že som to aj zrealizoval.“

V zápase vytvoril obranný pár so skúseným Jakubom Ferencom. "Veľmi mi pomáhal. Už na tréningoch a potom ma usmerňoval i v zápase.

Ten si Beluško potiahol do priestoru na ľavom kruhu a parádnou strelou švihom nad lapačku vymietol vinkel brány Erika Šeba.

Jeho nakorčuľovanie po ľavom krídle do pásma si všimol Andreas Straka, ktorý mu šikovnou zadovkou prenechal puk.

Hoci počas piatkového zápasu sa táto dvojica v kabíne nestretla, nastupovali spolu za projekt do 18 rokov a tiež v pár zápasoch za košickú juniorku.

Zaujímavosťou je, že najmladším obrancom so streleným gólom v histórii ligy je Beluškov spoluhráč Vladimír Dravecký, ktorý v tejto sezóne skóroval vo veku 15 rokov, 10 mesiacov a 12 dní.

Zo zadákov, ktorí dokázali skórovať pri ligovom debute, bol od neho mladší len Erik Černák, ktorému sa to podarilo vo veku 16 rokov, 3 mesiace a 13 dní.

VIDEO: Zostrih gólov SR 18 proti Topoľčanom, v ktorom Adam Beluško premiérovo skóroval medzi mužmi (gól je v čase od 28 do 37 sekundy)

Za projekt SR 18 odohral v tejto sezóne SHL 24 zápasov a so ziskom 11 bodov (1+10) bol najproduktívnejším obrancom tímu a tretí spomedzi všetkých hráčov.

Majstrovstvá sveta do 18 rokov sú na programe od 25. apríla do 5. mája a košický mladík by na nich mal patriť ku kľúčovým pilierom defenzívy slovenského výberu.