ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (50. kolo)

Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného 50. kola základnej časti Tipos extraligy 2023/24 medzi Košicami a Trenčínom.



HC Košice



Majster pôjde do play-off zo štvrtého miesta. Rozhodol o tom víkendovou výhrou na ľade Nitry 3:1. S týmto protivníkom by sa mal stretnúť vo štvrťfinále, ale na piatu priečku sa ešte môže presunúť Slovan, Bystrica a Zvolen.



HK DUKLA Trenčín



Dukla naskočila na víťaznú vlnu. Skvelý finiš základnej časti zvýraznila najmä nedeľná výhra nad Humenným 9:2. V trenčianskom drese zažiarili hetrikmi Conway a Giľák. Trenčín má ešte naozaj len teoretickú šancu dostať sa na šiestu pozíciu a ísť priamo do vyraďovačky. Pravdepodobnejšia alternatíva je však presun zo súčasnej deviatej na siedmu priečku, čo by znamenalo štart kvalifikácie na štadióne Pavla Demitru.