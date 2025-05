Hlasuj a rozhodni, kde sa uskutoční Niké liga na dedine

Živý prenos na Voyo s televíznym štúdiom priamo z miesta, rozhovory s aktérmi, fanzóna, súťaže, ale napríklad aj systém VAR. Zápas, ktorý zvíťazí v hlasovaní fanúšikov, zorganizujeme tak, akoby šlo o súťažné stretnutie Niké ligy. Hlasovanie potrvá do pondelka 26. mája 2025 do 12:00 h a hlasovať môžeš TU .

Po roku sa o slovo opäť hlási obľúbený projekt Niké liga na dedine! Zozbierali sme tipy od fanúšikov naprieč celým Slovenskom a do finálneho výberu sa dostalo päť zaujímavých zápasov nižších futbalových súťaží. V ponuke sú viaceré derby, súboj o postup, ale aj duel Spartaka so Slovanom.

Do hlasovania sa dostalo päť duelov. O tom, kde sa napokon uskutoční zápas Niké ligy na dedine, rozhodnú svojimi hlasmi fanúšikovia.

Futbalový duel susedných dedín vždy sľubuje poriadne emócie. Podobné očakávania so sebou prináša aj zápas Hornej a Dolnej Súče, dvoch veľkých obcí v trenčianskom okrese. Uvidíme na Voyo futbalovú Hornú Dolnú?

Sezóna sa chýli ku koncu a práve týmto dvom tímom patria v tabuľke šiestej ligy prvé dve priečky. Vo Veľkých Levároch teda pôjde 8. júna o priamy súboj o postup do vyššej súťaže.

TJ Slovan Šaštín-Stráže – TJ Spartak Šaštín Stráže

7. júna 2025 o 15:00 h, VI. liga Západ ZsFZ, 29. kolo

Zápasy Slovana so Spartakom lákajú fanúšikov, prinášajú veľké emócie a súboje o každý centimeter ihriska. Rovnako to zvykne vyzerať aj v mestečku Šaštín-Stráže, kde sa nachádzajú hneď dva futbalové kluby s príznačnými názvami Slovan a Spartak. Mestské derby ako remeň, rivalita zaručená.

Detail zápasu na futbalnet.sk: TJ Slovan Šaštín-Stráže – TJ Spartak Šaštín Stráže

TJ Považský Chlmec – TJ Stráža

8. júna 2025 o 18:00 h, I. trieda ObFZ Žilina, 25. kolo

Silný hlas fanúšikov pomohol preniknúť do finálneho výberu aj zápasu Považského Chlmca so Strážou. Domáci bojujú o zotrvanie v súťaži, proti Stráži, tímu z hornej polovice tabuľky, to však nebudú mať ľahké.

FK Olcnava – OTJ Jamník

8. júna 2025 o 10:30 h, VI. Podtatranská liga, 25. kolo

Domáci bojujú o záchranu, hostia o postup. V derby zápase dedín vzdialených od seba necelých 13 kilometrov budú mať obe mužstvá veľkú motiváciu zvíťaziť. Pozrie sa projekt Niké liga na dedine premiérovo na východ republiky?