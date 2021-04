Len osem striel? Tabuľa je nepresná, bolo ich viac, smial sa brankár

„Ak by sme chceli vyhrať s 13 strelami musel by brankár aj s celou obranou podať extrémny výkon. Našim najlepším hráčom pri tom bol jednoznačne brankár Škorvánek. Smerom dopredu nám ale niečo chýbalo,“ priznal Faith.

„Nepustili sme ich do žiadnej vyloženej šance či prečíslenia. Bola to výborná práca od chlapcov, ktorí boli vždy piati vpredu aj vzadu.“

Handlovský: Ak by sme rupli, bolo by to iné

Poprad bol pred tretím semifinále v náročnej situácii. Hrozilo, že v prípade prehry bude už veľmi blízko vyradeniu.

„Ak by sme rupli, bolo by to 0:3 na zápasy a situácia by bola úplne iná. Dôležité bolo, že sa nám podarilo zvíťaziť a všetko je otvorené,“ uviedol strelec víťazného gólu Popradu Lukáš Handlovský.