Súboj o titul pripomínal finále Stanley Cupu, tvrdým mužom stekali po lícach slzy

Najšťastnejšia chvíľa športového života

Takto priblížila hektické vyvrcholenie drámy publikácia Hokej 72 (autori Vladimír Malec, Igor Mráz): „Chlapci sa vrhajú do striel, Nedomanský strieľa, Paleček ide sám na Treťjaka, Martinec má šancu, Farda v 55. minúte láka brankára do strany, už ho obchádza, puk letí, diváci sa chytajú za hlavu - trafil iba žŕdku.

„Tvrdil som, že by to mal byť niekto skúsenejší: Jirka Holík alebo Vašek Nedomanský. Voľba padla na Jirku, ale povedal, že sa na to nehodí, a tak to ostalo na mne. V Prahe sme prežili dva nezabudnuteľné týždne,“ podotkol novopečený kapitán. Jaroslav Holík, jedna z opôr tímu, v spomienke potvrdil, že sa scelila výborná partia.

Jihlavský útok mal fazónu

„Na minulosť veľmi nespomínam, ale k Prahe 1972 sa občas vraciam rád. Viete prečo? Otec nám s bratom vravel, že nie sme hokejisti, keď sme ešte nevyhrali majstrovstvá sveta. V Prahe sme to tímovo zvládli a otec bol nevýslovne šťastný. Za hokejistov nás už považoval,“ uviedol elitný center v minulosti pre médiá.

Zápas ČSSR - ZSSR 3:2 na MS 1972