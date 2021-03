Krv, bitky i pichanie do rozkroku. Hráči ani tréneri si nič nedarovali

„Boli tam viaceré zákernosti, ktoré vyústili do šarvátok. Nikomu nedovolíme ísť po našich najlepších hráčoch,“ vravel útočník HC Košice Martin Belluš.

KOŠICE. Prvý zápas predkola Kaufland play off Tipos extraligy medzi Košicami a Novými Zámkami (4:1) bol nabitý emóciami.

O pár minút neskôr zhodil rukavice Belluš, ktorý sa pobil so Samuelom Záhradníkom.

„Ohnal sa po mne ako s bejzbalovou palicou a potom ma pichol do brucha. Také veci si môžu chlapci dovoliť maximálne niekde na rybníku,“ povedal Belluš.

„O tom je play off. Bolo tam zopár tvrdších aj škaredších hitov. Nepáčilo sa to nám ani súperovi,“ skonštatoval Števuliak, ktorý sa dostal do šarvátky s košickým kapitánom Michalom Chovanom.

„Bitkou by som to nenazval. Trochu sme sa ponaťahovali. Emócie k play off patria. Myslím si ale, že v ďalšom zápase sa už bude hrať hlavne hokej,“ dodal Števuliak.