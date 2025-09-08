Slovenky v príprave vyzvú silné Španielky, trénerom chýba jedna opora

BRATISLAVA. Slovenské hádzanárky sa v dvoch budúcotýždňových prípravných dueloch proti Španielsku predstavia takmer v najsilnejšom zložení.
V kádri trénera Jana Beňadika chýba z tradičných opôr po operácii kolena len krídelníčka Martina Popovcová.
V 18-člennej nominácii je jedenásť hráčok z domácej MOL ligy a sedem legionárok, vrátane kvarteta slovenských reprezentantiek pôsobiacich v maďarských ligách.
Slovenky privítajú Španielsko v novej hale Žilinskej univerzity vo štvrtok 18. septembra o 18.30 h, dejiskom druhého duelu bude zrekonštruovaná Mestská športová hala v Trenčíne v sobotu 20. septembra od 20.00 h.
Nominácia Slovenska na prípravné zápasy so Španielskom
Brankárky: Iryna Jablonská (Iuventa Michalovce), Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.)
Spojky: Adriana Holejová (JDA Dijon/Fr.), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chor.), Emma Enette Hudáková (Myora Budaörs Handball/Maď.), Barbora Lanczová (MTK Budapešť/Maď.), Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová, Erika Rajnohová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Katarína Kostelná (HDK Baník Most)
Krídelníčky: Monika Pénzesová (HC DAC Dunajská Streda), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa), Eszter Lengyelová (Komáromi KVSE/Maď.), Natália Dmytrenková (SPR Sošnica Gliwice/Poľ.)