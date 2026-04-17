Prešov nestratil v základnej časti ani jeden bod. Deklasoval súpera na jeho palubovke

Hádzanári Prešova. (Autor: Handball Team Tatran Prešov/Petra Gajdošová)
TASR|17. apr 2026 o 21:35
Hádzanári Tatrana Prešov nestratili v základnej a nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy ani bod. V piatkovom záverečnom 10. kole nadstavby uspel líder súťaže na palubovke Modry suverénne 48:24 a do play off ide z prvého miesta.

V semifinále sa stretne s Novými Zámkami, ktoré ukončili nadstavbu triumfom na pôde druhého tímu tabuľky Bojníc 34:29. Na Bojnice čaká v semifinále séria s Považskou Bystricou.

Niké Handball Extraliga

Skupina o 1.-6. miesto - 10. kolo:

HK Bojnice - MHC Štart Nové Zámky 29:34 (15:22)

Najviac gólov: Bogár 6/1, Ondrejička 5, Melnyk 5/1 - Tilandy 7/2, Valent 6, Dévai 4. Rozhodovali: Bočáková, Jánošiková, vylúčenia: 7:3, ČK: 60. Tilandy, 7m hody: 5/3 - 3/2, 752 divákov 

HáO TJ Slovan Modra - Tatran Prešov 24:48 (11:26)

Najviac gólov: Burnazovič 10/3, Frno 4 - Jurkovič 8, Hozman a Antl po 7, Djukič 7/1. Rozhodovali: Nagy, Karpuščenkovová, vylúčenia: 5:5, 7m hody: 3/3 - 5/4, 280 divákov

Hádzaná

