Považania úspešne odštartovali boje v nadstavbovej časti. Darilo sa aj Bojniciam

Na snímke uprostred s loptou Marek Hlinka (Považská Bystrica) počas zápasu.
Na snímke uprostred s loptou Marek Hlinka (Považská Bystrica) počas zápasu. (Autor: TASR)
TASR|6. feb 2026 o 21:03
ShareTweet0

Poradili si s hráčmi Nových Zámkov 40:26.

Hádzanári Považskej Bystrice úspešne odštartovali boje v nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy.

V piatkovom zápase 1. kola si v skupine víťazov poradili s hráčmi Nových Zámkov 40:26. V ďalšom stretnutí Bojnice zdolali Modru 39:30.

Niké Handball Extraliga - nadstavbová čast:

skupina o 1.-6. miesto - 1. kolo:

MŠK Považská Bystrica - MHC Štart Nové Zámky 40:26 (23:14)

Najviac gólov: Péchy 9, Macháč 6, Hlinka 5 - Katona, Lukačin a Valent po 4. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, vylúčenia: 2:2, ČK: Valent (Nové Zámky), 7 m hody: 3/2 - 3/2, 430 divákov.

HK Bojnice - HáO TJ Slovan Modra 39:30 (22:12)

Najviac gólov: Bogár 8, Žilinčík a Melnyk po 6 - Jurikovič 8, Lackovič 7, Burnazovič 4. Rozhodovali: Haščíková, Kellnerová, vylúčenia: 2:3, 7 m hody: 3/3 - 4/2.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Na snímke uprostred s loptou Marek Hlinka (Považská Bystrica) počas zápasu.
    Na snímke uprostred s loptou Marek Hlinka (Považská Bystrica) počas zápasu.
    Považania úspešne odštartovali boje v nadstavbovej časti. Darilo sa aj Bojniciam
    dnes 21:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Považania úspešne odštartovali boje v nadstavbovej časti. Darilo sa aj Bojniciam