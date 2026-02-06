Považania úspešne odštartovali boje v nadstavbovej časti. Darilo sa aj Bojniciam

Hádzanári Považskej Bystrice úspešne odštartovali boje v nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy.
V piatkovom zápase 1. kola si v skupine víťazov poradili s hráčmi Nových Zámkov 40:26. V ďalšom stretnutí Bojnice zdolali Modru 39:30.
Niké Handball Extraliga - nadstavbová čast:
skupina o 1.-6. miesto - 1. kolo:
MŠK Považská Bystrica - MHC Štart Nové Zámky 40:26 (23:14)
Najviac gólov: Péchy 9, Macháč 6, Hlinka 5 - Katona, Lukačin a Valent po 4. Rozhodovali: Budzák, Záhradník, vylúčenia: 2:2, ČK: Valent (Nové Zámky), 7 m hody: 3/2 - 3/2, 430 divákov.
HK Bojnice - HáO TJ Slovan Modra 39:30 (22:12)
Najviac gólov: Bogár 8, Žilinčík a Melnyk po 6 - Jurikovič 8, Lackovič 7, Burnazovič 4. Rozhodovali: Haščíková, Kellnerová, vylúčenia: 2:3, 7 m hody: 3/3 - 4/2.