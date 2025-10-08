Odchovanec Prešova odolal viacerým, i zahraničným ponukám. Akurát tréner Košíc ho ukecal

PREŠOV. Majstrovský Tatran Prešov sa už poltucet zápasov v Niké handball extralige vezie na víťaznej vlne.
V siedmom kole najvyššej súťaže hádzanárov privíta úradujúci devätnásťnásobný slovenský majster tradičného rivala zo susedných Košíc.
Keďže v utorok 14. októbra o 18.45 h nastúpi Tatran Prešov na prvý zápas skupinovej fázy Európskej ligy EHF v domovskej Tatran handball arene proti švédskemu IK Sävehof, najbližšie extraligové stretnutie proti HK Košice odohrá už v piatok 10. októbra od 18.00 h.
Jasným favoritom východniarskeho derby je prešovský Tatran. Okrem naladenia sa na druhú najprestížnejšiu európsku súťaž hádzanárov a iste i doladenie herných zámerov na švédskeho protivníka, piatkový súboj o extraligové body bude zrejme lákať aj z jedného iného zaujímavého dôvodu.
Prvý raz proti materskému klubu
Do arény, v ktorej hádzanársky rástol v prešovských farbách, hral o majstrovské tituly i slovenský pohár, okúsil aj náročnosť zápasov proti špičkovým tímom v Lige majstrov, nadnárodnej SEHA Gazprom lige, i štarty s Tatranom v maďarskej i českej najvyššej súťaži.
V drese HK Košice sa po tom ako sa po veľkých problémoch s kolenom poškodeným v českých Kopřivniciach a následne dlhodobej maródke a rehabilitácii napokon dnes dvadsaťšesťročný mládežnícky i seniorský reprezentant Slovenska, dlhoročný hráč spojkového radu Tatranu Prešov Tomáš Rečičár vracia na prešovskú hádzanársku pôdu.
„Po už spomínaných zdravotných peripetiách, o ktorých ste v minulosti písali, som sa rozhodol s hádzanou skončiť. Nakoniec ma však doslova ukecal niekdajší reprezentačný spoluhráč, dnes tréner Košíc Patrik Hruščák.
Zrodil sa tak prestup, s ktorým som veru nerátal. Hoci musím priznať, že nejaké kluby, dokonca i zo zahraničia ma oslovili. Tým som odolal, no Patrikovi nie.“
Konečne som si oddýchol
Nie každý o vás vedel, že už počas hádzanárskej kariéry ste stíhali popri nej realizovať sa v úplne inej sfére.
„To je fakt. V sedemnástich rokoch, čo mojim mnohým rovesníkom azda ani len vo sne nenapadlo, začal som pracovať. Akoby som tušil, že raz môže prísť i nechcený predčasný koniec aktívnej kariéry.
Popravde, hádzaná mi nejako zvlášť už nechýbala, venoval sa predovšetkým svojim pracovným povinnostiam.
Konečne som si oddýchol, po dlhočiznom čase mal voľné víkendy... Teraz v novom pôsobisku s výbornou partiou ju už beriem skôr ako zábavu.“
Pravdou je, že Tomáš Rečičár viacero zápasov Tatranu sledoval z hľadiska THA. V piatok by ale mal vkročiť na dôverne známu hraciu plochu, súperiť i s niektorými bývalými spoluhráčmi.
„V Tatrane som prežil krásne hádzanárske časy. Veľa sme sa síce nacestovali, no za zážitky z výjazdov za súpermi, zápasy a vôbec všetko klubové dianie som vďačný.
S niektorými hráčmi, s ktorými sme v klube rástli sa občas stretneme, podebatujeme, dáme prípadne nejaké to pivko. Teraz, keď som v Košiciach sa okrem toho aj vieme vzájomne v tom dobrom podpichnúť.“
V derby aj súboje Rečiho s Pašom
Zvláštny priateľsky vzťah ale má familiárne prezývaný Reči s kubánskym legionárom v zelenobielom Pavlom Hernandezom.
„S ním sme si ozaj sadli. Bol som uňho na návšteve na Kube, ak je čas, tak sa zavše stretneme v Prešove. Napríklad pred piatkovým derby som mu avizoval, že sa má na čo tešiť.
„Paša“ (prezývka P. Hernandeza) je podobným typom hráča ako ja v mojich „zdravých“ časoch. Hlavne sme obaja nekompromisní v osobných súbojoch.
Keďže ja dám síce aj nejaký ten gól, v Košiciach mám skôr obranné úlohy. Takže tam zrejme na seba narazíme a ani kamarátovi v Prešove nič nedarujem,“ zastrájal sa bývalý prešovský burcujúci element na ihrisku i mimo neho, chystajúci sa na prvý zápas vôbec v iných farbách proti svojmu materskému klubu.
Jednoznačným favoritom derby je Tatran Prešov, o tom niet pochýb. To ale neznamená, že Košice prídu do Prešova zápas iba odohrať. To určite nie.
Prešovskí majstri sú profesionáli, my chodíme do práce a popri tom trénujeme a hráme. Hoci si uvedomujeme súčasné postavenie oboch klubov, kožu ale lacno na ihrisku nepredáme,“ avizoval Tomáš Rečičár