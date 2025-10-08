Odchovanec Prešova odolal viacerým, i zahraničným ponukám. Akurát tréner Košíc ho ukecal

Tomáš Rečičár v drese Tatrana Prešov. (Autor: TASR)
Ján Leško|8. okt 2025 o 09:45
Bývalý hráč Tatrana nastúpi prvý raz proti materskému klubu.

PREŠOV. Majstrovský Tatran Prešov sa už poltucet zápasov v Niké handball extralige vezie na víťaznej vlne.

V siedmom kole najvyššej súťaže hádzanárov privíta úradujúci devätnásťnásobný slovenský majster tradičného rivala zo susedných Košíc.

Keďže v utorok 14. októbra o 18.45 h nastúpi Tatran Prešov na prvý zápas skupinovej fázy Európskej ligy EHF v domovskej Tatran handball arene proti švédskemu IK Sävehof, najbližšie extraligové stretnutie proti HK Košice odohrá už v piatok 10. októbra od 18.00 h.

Jasným favoritom východniarskeho derby je prešovský Tatran. Okrem naladenia sa na druhú najprestížnejšiu európsku súťaž hádzanárov a iste i doladenie herných zámerov na švédskeho protivníka, piatkový súboj o extraligové body bude zrejme lákať aj z jedného iného zaujímavého dôvodu.

Prvý raz proti materskému klubu

Do arény, v ktorej hádzanársky rástol v prešovských farbách, hral o majstrovské tituly i slovenský pohár, okúsil aj náročnosť zápasov proti špičkovým tímom v Lige majstrov, nadnárodnej SEHA Gazprom lige, i štarty s Tatranom v maďarskej i českej najvyššej súťaži.

V drese HK Košice sa po tom ako sa po veľkých problémoch s kolenom poškodeným v českých Kopřivniciach a následne dlhodobej maródke a rehabilitácii napokon dnes dvadsaťšesťročný mládežnícky i seniorský reprezentant Slovenska, dlhoročný hráč spojkového radu Tatranu Prešov Tomáš Rečičár vracia na prešovskú hádzanársku pôdu.

„Po už spomínaných zdravotných peripetiách, o ktorých ste v minulosti písali, som sa rozhodol s hádzanou skončiť. Nakoniec ma však doslova ukecal niekdajší reprezentačný spoluhráč, dnes tréner Košíc Patrik Hruščák.

Zrodil sa tak prestup, s ktorým som veru nerátal. Hoci musím priznať, že nejaké kluby, dokonca i zo zahraničia ma oslovili. Tým som odolal, no Patrikovi nie.“

Konečne som si oddýchol

Nie každý o vás vedel, že už počas hádzanárskej kariéry ste stíhali popri nej realizovať sa v úplne inej sfére.

„To je fakt. V sedemnástich rokoch, čo mojim mnohým rovesníkom azda ani len vo sne nenapadlo, začal som pracovať. Akoby som tušil, že raz môže prísť i nechcený predčasný koniec aktívnej kariéry.

Popravde, hádzaná mi nejako zvlášť už nechýbala, venoval sa predovšetkým svojim pracovným povinnostiam.

Konečne som si oddýchol, po dlhočiznom čase mal voľné víkendy... Teraz v novom pôsobisku s výbornou partiou ju už beriem skôr ako zábavu.“

Pravdou je, že Tomáš Rečičár viacero zápasov Tatranu sledoval z hľadiska THA. V piatok by ale mal vkročiť na dôverne známu hraciu plochu, súperiť i s niektorými bývalými spoluhráčmi.

„V Tatrane som prežil krásne hádzanárske časy. Veľa sme sa síce nacestovali, no za zážitky z výjazdov za súpermi, zápasy a vôbec všetko klubové dianie som vďačný.

S niektorými hráčmi, s ktorými sme v klube rástli sa občas stretneme, podebatujeme, dáme prípadne nejaké to pivko. Teraz, keď som v Košiciach sa okrem toho aj vieme vzájomne v tom dobrom podpichnúť.“

V derby aj súboje Rečiho s Pašom

Zvláštny priateľsky vzťah ale má familiárne prezývaný Reči s kubánskym legionárom v zelenobielom Pavlom Hernandezom.

„S ním sme si ozaj sadli. Bol som uňho na návšteve na Kube, ak je čas, tak sa zavše stretneme v Prešove. Napríklad pred piatkovým derby som mu avizoval, že sa má na čo tešiť.

„Paša“ (prezývka P. Hernandeza) je podobným typom hráča ako ja v mojich „zdravých“ časoch. Hlavne sme obaja nekompromisní v osobných súbojoch.

Keďže ja dám síce aj nejaký ten gól, v Košiciach mám skôr obranné úlohy. Takže tam zrejme na seba narazíme a ani kamarátovi v Prešove nič nedarujem,“ zastrájal sa bývalý prešovský burcujúci element na ihrisku i mimo neho, chystajúci sa na prvý zápas vôbec v iných farbách proti svojmu materskému klubu.

Jednoznačným favoritom derby je Tatran Prešov, o tom niet pochýb. To ale neznamená, že Košice prídu do Prešova zápas iba odohrať. To určite nie.

Prešovskí majstri sú profesionáli, my chodíme do práce a popri tom trénujeme a hráme. Hoci si uvedomujeme súčasné postavenie oboch klubov, kožu ale lacno na ihrisku nepredáme,“ avizoval Tomáš Rečičár

Tabuľka Niké Handball Extraligy

    Ján Leško|dnes 09:45
