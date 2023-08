Konkurencie na krídle sa Fech neobáva, môže zaskočiť i na spojke

Úspechy žal na mládežníckom poli, no postupne sa presadil aj v prvom tíme slovenského hádzanárskeho šampióna, ktorý s ním podpísal štvorročný profesionálny kontrakt.

Tomáša Fecha, pravého krídelníka Tatranu Prešov a vtedy člena slovenskej juniorskej reprezentácie vyhlásil Slovenský zväz hádzanej za Najlepšieho hráča roku 2018 roku hráčov do 20 rokov.

PREŠOV. Sľubnú kariéru mladého hádzanára pribrzdilo vážne zranenie pravého kolena. Odchovanec Tatranu Prešov, bývalý mládežnícky reprezentant a už aj debutant v seniorskom výbere Slovenska sa po zdravotných peripetiách postupne vracia do tréningového procesu.

V marci roku 2020 si T. Fech (nar. 8. 10. 2021, 192/95) vyslúžil pozvánku do seniorskej reprezentácie Slovenska.

Operáciu má za sebou, už myslí na návrat

K športu patria i zranenia a žiaľ, vážnemu sa nevyhol ani talentovaný prešovský hádzanár. „V polovici februára po zápase v Bratislave sa objavili prvé problémy s mojim pravým kolenom.

Vtedy neboli ešte zvlášť vážneho charakteru,“ zaspomínal T. Fech na nepríjemnú udalosť. „Operácia nebola nutná, no i tak som nejaký čas nedobrovoľne pauzoval. Pred finálovou sériou o majstra republiky som sa cítil už úplne v poriadku.

Lenže hneď na jej začiatku som sa v zápase v Považskej Bystrici pošmykol a odnieslo si to zase pravé koleno. Nasledovali ďalšie vyšetrenia u lekárov a napokon som predsa len musel pod skalpel.

Operáciu predného krížneho väzu vám už za sebou. Momentálne ešte rehabilitujem, ale pomaly začínam cvičiť s väčšou záťažou.

Budúci mesiac by som mal začať behať a ak všetko pôjde ako si v podstate želám, tak začiatkom novembra by som mal byť stopercentne pripravený do plnej zápasovej záťaže.“