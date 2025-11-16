Bez troch hráčov a so slabším začiatkom. Prešov naďalej ostáva neporazený

PREŠOV. Víťaznú šnúru desiatich výhier v rade úradujúceho majstra republiky z Prešova, nepretrhol v šlágri jedenásteho kola Niké handball extraligy ani vicemajster z Považskej Bystrice.
Tatran Prešov po dramatickom súboji na ihrisku MŠK Považská Bystrica a výhre 31:30 (14:18) si upevnil pozíciu na špici tabuľky NHE s náskokom šiestich bodov.
Viedli o dva, prehrávali o šesť, zvíťazili o jeden
Prešovčania síce na samom začiatku stretnutia viedli 2:0, no domáci sa následne gólovo utrhli a postupe viedli o päť i o šesť gólov. Tatran ale po prestávke zabral a napokon i napriek viacerým oslabeniam to dotiahol do víťazného konca.
„Domáci sa na súboj prvého s druhým veľmi strojili. Odhodlaní uspieť chceli bodové manko na nás okresať,“ mienil asistent trénera Tatranu Prešov Marek Gernát.
„Išlo im teda o veľa. Zrejme i preto Ľuboš Ďuriš i Marek Hlinka neboli na ostatnom reprezentačnom zraze. Predpokladali sme, že Považania najmä v úvodnej štvrťhodine pôjdu naplno. Presne sa to napokon i naplnilo.
Viedli sme síce o dva góly, lenže potom náš tím trochu podľahol tlaku. Prišli technické chyby, nejaké fauly na nich neboli odpískané, šesťkrát sme inkasovali zo sedmičiek, šesťkrát boli vylúčení. Celé to bolo z dosť rozhárané.“
Mitošinka, Karlov i Lucas Barros Tatranu chýbali
Pod fakt, že Tatran v prvom polčas ťahal zjavne za kratší koniec, podpísali i iné skutočnosti.
„Áno, už v úvode sme prišli o našu brankársku jednotku Matúša Mitošinku. Nastúpiť pre zranenie kolena nemohol pivot Lucas Barros Araxá.
Nuž a spojka Igor Karlov po narazení rebra na ostatnom tréningu to síce v Považskej Bystrici skúsil, no pre silné bolesti sme ho stiahli z ihriska. Takže celý náš herný systém sme museli prekopať.
Kým sa niektorí naši hráči doň dostali, trvalo to takých dvadsať minút. Až potom pochopili ako sa tam hrá tvrdo, nekompromisne a ako na to je treba reagovať. Nerobili technické chyby , prestali dostávať ľahké góly a už záver polčasu signalizoval, že sa herne chytili.“
Po zmene strán vyrukoval iný Tatran
Podstatný rozdiel vo výkone prešovského mužstva prišiel po prestávke. „Postavili sme to hlavne na obrane a veľa nestriedali,“ podčiarkol M. Gernát.
„Pavla Hernandeza sme posunuli na post ľavej spojky, na strednej sa striedali Lukáš Urban s Andrejom Dobrkovičom, na pravej sa rozohral Tim Jenko Bogdanič, ktorý tam odtiahol celý druhý polčas.
Strelil päť gólov, Dobrkovič šesť a Hernandez celkovo sedem. Skrátka, krok po kroku sme náskok súpera stiahli. Až na malé výnimky spoľahlivo chytal Ivan Ereš. Takže, keď v polovici druhej časti bolo skóre už zrovnané, veril som, že zápas víťazne zvládneme.“
Do Dánska zo zálohy do brány povolali Čuprynu
Z Považskej Bystrice sa mužstvo Tatranu Prešov vrátilo v nedeľu nadránom. Doma sa však dlho neohrialo.
Výprava prešovských hádzanárov v pondelok v skorých ranných hodinách vyrazila do poľských Katovíc, odkiaľ sa letecky prepraví do Dánska, kde v utorok o 20,45 hodine nastúpi na zápas štvrtého kola G – skupiny Európskej ligy proti Fredericii Handboldklub.
„Po určitých už spomenutých zdravotných problémoch musíme niektoré veci oprášiť,“ dosť tajuplne informoval asistent trénera Radoslava Antla.
„ Mitošinka po tvrdom strete so zakončujúcim Péchym má zranený ľavý členok a do Dánska cestovať nemôže. S jedným brankárom do zápasu ísť tiež nemôžeme, tak sme zo „zálohy“ povolali kariéru zo zdravotných dôvodov končiaceho Igora Čuprynu. Bude robiť dvojku Ivanovi Erešovi a v tíme dobrú náladu,“ s úsmevom prezradil a dodal M. Gernát.
Pre ťažkosti so silno opuchnutým kolenom v Prešove ostáva aj Lucas Barros Araxá. Ostatní pôjdu hrať o čo najlepší výsledok.“