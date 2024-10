Tréner cíti šancu na body. Prešov hrá so súperom, ktorý ho už dvakrát zdolal

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov nastúpia v utorok od 18.45 h proti švajčiarskemu majstrovi Kadetten Schaffhausen s cieľom získať prvé body v C-skupine Európskej ligy EHF.

Vstúpili do nej prehrou na palubovke francúzskeho Limoges 24:31, no tréner Ratko Djurkovič verí, že domáce prostredie v kombinácii so stopercentným výkonom môžu priniesť Tatranu víťazstvo.

Pre slovenského majstra ide o známeho súpera, s ktorým sa pred dvoma rokmi stretol v dvoch zápasoch EL.