Rozbeh Tatrana zlý, finiš skvelý. Hráčov obmedzovala klzká palubovka

PREŠOV. V poslednom stretnutí prvej polovice Niké handball extraligy vedúci tím súťaže Tatran Prešov hostil v tabuľke posledný HC Záhoráci.
Úradujúci majster v domovskej Tatran handball arene splnil rolu jasného favorita a pokračoval po jednoznačnej výhre 49:27 (22:12) natiahol sériu bez straty bodu na deväť zápasov.
Tatran sa v úvode takmer už tradične pomalšie rozbiehal, dopúšťal sa až nezvyklo častých technických chýb.
Napriek tomu už do prestávky si vypracoval desaťgólový náskok. V druhom polčase ho ešte zvyšoval. Nuž, a záver bol len naháňačkou päťdesiatgólovej méty.
Avšak aj na samom konci prešovský tím sa nevyhol zbytočným stratám lopty a tak k vytúženej päťdesiatke chýbal jediný gól.
„Iste, päťdesiatka býva vysnívanou métou bola na dosah. Škoda, že to chlapcom napokon nevyšlo. Nevadí, pred nami je reprezentačná prestávka, počas ktorej nám bude chýbať viacero slovenských reprezentantov.
Týždeň voľna nám ale príde v príprave, po ktorej nás okrem extraligových duelov čakajú aj ďalšie zápasy Európskej ligy EHF, dozaista vhod,“ tvrdil po súboji so Záhorákmi asistent trénera Tatranu Prešov R. Antla, Marek Gernát.
Okrem Urbana si zahrali všetci
Prešovskí tréneri proti Záhorákom poslali s výnimkou Lukáša Urbana do hry všetkých ostatných na zápas nominovaných hráčov.
„Nie sú za tým žiadne nejaké moje zdravotné ťažkosti. Rola favorita bola jasná a tak tréneri dali šancu hrať aj mladým hráčom. Ja som v podstate v každom zápase vyťažený v obrane i v útoku.
Mám za sebou tri operácie kolena. Tréneri preto usúdili, že mi dožičia trochu zápasového voľna. Na lavičke som ale bol, pre prípad potreby, ak by sa nebodaj niektorý z hráčov spojkového radu zranil. Našťastie sa tak nestalo,“ konštatoval po stretnutí tentoraz nehrajúci kapitán Tatranu Prešov.
Na margo zápasu dlhoročný hráč devätnásťnásobného slovenského hádzanárskeho majstra i slovenskej reprezentácie uviedol:
„Pravda, začiatok z našej strany bol ozaj taký všelijaký. Ono pre prvého nie ľahké motivovať sa na zápas proti poslednému. Najmä ak pravdepodobnosť vysokej výhry je vysoká.
Zrejme tento fakt i to, že hostia sa snažili hrať rýchlo a dôrazne najmä v obrane spôsobilo ten pomalší rozbeh. Mužstvo sa však postupne rozbehlo strieľalo gól za gólom. Škoda len, že ten jediný k pokoreniu päťdesiatky chýbal.“
Kapitán nevie, prečo sa hráči šmýkali
Najmä v prvom polčase kopili prešovskí hráči množstvo technických chýb. A nezvyklo veľakrát nespracovali prihrávky, lopta im z rúk často vypadla.
„Aj ja som si to všimol a tiež i to, že sa neraz na povrchu ihriska aj hrozivo vyzerajúco pošmykli. Neviem si však vysvetliť, čo to spôsobilo. Ešteže sa nik pritom nezranil.
Pravdou ale je, že moji spoluhráči dnes viac vyložených gólových príležitostí, tak si dovolím tvrdiť, že by padlo viac než tých päťdesiat našich želaných gólov. Vyhrali sme, zahrali si všetci, teda okrem mňa, takže spokojnosť je na mieste.“