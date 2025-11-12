Tatran mal impozantný vstup, no doplatil na chyby. Skresľujúci výsledok, reagoval tréner

PREŠOV. Tatran Prešov v treťom kole Európskej ligy EHF duel s dánskou Fredericiou Handndbold skvele rozbehol.
Už v deviatej minúte viedol o šesť gólov. Polčas vyhral síce 15:13, no napokon prehral sedemgólovým rozdielom 27:34.
Vydarený ťah dánskeho trénera
Na začiatok stretnutia v podaní devätnásťnásobného slovenského šampióna bolo radosť pozerať. Výborne fungujúca obrana, za ňou výborné zákroky brankára Matúša Mitošinku, rýchla hra smerom dopredu a úspešné zakončovanie pohľadných akcií.
Nádej na úspešný výsledok, o ktorý sa prešovský klub enormne snažil, však pominula.
Tréner Dánov J. Houmark po šesťgólovom náskoku Tatranu zareagoval oddychovým časom.
A bol to dobrý ťah. Jeho tím tromi gólmi v rade znížil na rozdiel troch gólov a v 19. minúte dokonca na rozdiel jediného. Polčas ale napokon domáci predsa len uchmatli.
V niektorých fázach hry, kedy Tatran mal ešte sľubný náskok, chceli niektoré akcie hráči zakončiť efektne.
Avšak pár „nahadzovačiek“ im nevyšlo, viaceré výborné príležitosti im zmaril hosťujúci gólman a k tomu celkovo ešte štyri nepremenené sedmičky.
Kým prvý polčas Prešov ešte zvládol, v druhom sa už sila dánskeho súpera prejavila. Tú naštartoval tromi gólmi v rade celkovo deväťgólová spojka Fredericie Kjeldgaard Andersen.
Tatran sa ale stále snažil, Hernandezovým gólom znížil na 20:21, na viac sa už ale nezmohol a vzhľadom na prvý polčas, prehral krutým sedemgólovým rozdielom.
V tabuľke G - skupiny Európskej ligy tak Tatran Prešov figuruje so ziskom jedného bodu za remízu so švédskym Sävehofom na poslednom štvrtom mieste.
VIDEO: Radoslav Antl hodnotí zápas
Skresľujúci výsledok
„Konečný výsledok je podľa mňa dosť skresľujúci, pretože mužstvo nehralo až tak zle, žeby malo prehrať sedemgólovým rozdielom,“ mienil tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.
„Nepremenili sme však viaceré šance, nevyhli sa technickým chybám, najmä po prestávke sme mali slabý návrat do obrany, na druhej strane nula protiútokov.
To nás stálo lepší výsledok. V druhej časti Dáni nás rozbehali kvalitou hry, zakončením nás jednoducho predčili. Nemáme veľa také typy hráčov, ktorí vedia dobre brániť i útočiť.
Preto musíme jedného, dvoch striedať, meniť obranu i útok. Moji zverenci však bojovali, držali systém, ale kvalita bola na druhej strane.“
Impozantný vstup
Kapitán domáceho tímu Lukáš Urban len podčiarkol to, čo sa dialo na ihrisku v úvode zápasu.
„Vstup sme mali ozaj impozantný, skoro všetko čo sme rozohrali nám vychádzalo. Hľadisko nás hnalo dopredu, vzadu sme boli spoľahliví, dobre nám chytal brankár.
Takto by sme mali rozbiehať každý zápas. Žiaľ, čo sme si hneď na začiatku vypracovali sme neudržali. Z nášho náskoku ukrojili a v druhom polčase to už naplno rozbalili.
Nahrávali sme mu ale tým, že sa nám prestalo dariť v útoku, nepremieňali sme ani vyložené šance. A ani v obrane sme už nestáli na pevných nohách.
V závere sme pre nás nepriaznivý vývoj chceli ešte zvrátiť. Trochu sme aj riskovali a naša snaha napokon vyšla nazmar. Škoda, rozhodne sme mali na lepší výsledok.“
Šláger v Považskej Bystrici
V Európskej lige EHF Tatran Prešov je zatiaľ v tabuľke G - skupiny štvrtej priečke. Slovenskej Niké handball extraligy však úradujúci majster tróni.
Desať zápasov, desať presvedčivých výhier. Najbližšiu sobotu, v jedenástom extraligovom kole vycestuje na „horúcu“ pôdu vicemajstra MŠK Považská Bystrica.
„Na ihrisku tohto súpera sa hrá vždy veľmi ťažko. Po zápase s Dánmi sa musíme rýchlo otriasť a prípravu upriamiť na najbližšieho ligového súpera.
Našou prioritou je obhájiť majstrovský titul a získať ďalší slovenský pohár. Času na prípravu na Považanov už veľa nemáme.
Za mužstvo môžem ubezpečiť, že urobíme maximum preto, aby naša úspešná extraligová séria pokračovala,“ povedal L. Urban na margo koncotýždňového hádzanárskeho šlágra.