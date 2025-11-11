Prešovu nevyšiel v Európe ďalší zápas. Doma neudržal polčasové vedenie

Hádzanári Tatrana Prešov počas zápasu 3. kola G-skupiny Európskej ligy v hádzanej Tatran Prešov - Fredericia. (Autor: TASR)
TASR|11. nov 2025 o 20:50
V tabuľke tak majú naďalej jediný bod.

Európska liga EHF

3. kolo skupiny G:

Tatran Prešov - HK Fredericia 27:34 (15:13)

Najviac gólov: Karlov 7/1, Dobrkovič 6/1, Barros 3, Hernandez Caballero 3/1 - Bisgaard 9, Kjeldgaard 9/1, Martinusen 5

Rozhodcovia: Cindrič a Gonzurek (obaja Chorv.), 7 m hody: 8/4 - 3/1, vylúčenia: 2:2

Diváci: 2754

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov si nedokázali pripísať víťazstvo ani vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF.

Na domácej palubovke v utorok nestačili na dánsky klub HK Fredericia, ktorému podľahli 27:34. V tabuľke tak majú naďalej jediný bod.

Prešovčania mali dobrý vstup do stretnutia so súperom, ktorý mal pred duelom identickú bilanciu a na konte bod za remízu so Sävehofom.

Viedli 4:0 a aj 7:1. Šesťgólový náskok bol napokon najvyšší, aký v stretnutí mali. Dánsky klub zvýšil aktivitu a ešte v prvom polčase sa dokázal dostať do vedenia (12:11).

VIDEO: Radoslav Antl

Polčas sa skončil o dva góly v prospech „zeleno-bielych“ (15:13), ktorí viedli ešte 16:15, no potom definitívne prevzali opraty do svojich rúk hostia.

Po päťgólovej šnúre viedli 19:16, konečný rozdiel o sedem gólov je najvyšší, na aký sa Dáni v zápase dostali.

V utorok 18. novembra sa Tatran stretne s Fredericiou opäť, tentokrát v Dánsku. Pred vlastnými priaznivcami sa predstaví 2. decembra, keď privíta favorizovaný nemecký Hannover.

Tabuľka skupiny G

    dnes 20:50
