Prešovu nevyšiel v Európe ďalší zápas. Doma neudržal polčasové vedenie

Európska liga EHF
3. kolo skupiny G:
Tatran Prešov - HK Fredericia 27:34 (15:13)
Najviac gólov: Karlov 7/1, Dobrkovič 6/1, Barros 3, Hernandez Caballero 3/1 - Bisgaard 9, Kjeldgaard 9/1, Martinusen 5
Rozhodcovia: Cindrič a Gonzurek (obaja Chorv.), 7 m hody: 8/4 - 3/1, vylúčenia: 2:2
Diváci: 2754
PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov si nedokázali pripísať víťazstvo ani vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v skupinovej fáze Európskej ligy EHF.
Na domácej palubovke v utorok nestačili na dánsky klub HK Fredericia, ktorému podľahli 27:34. V tabuľke tak majú naďalej jediný bod.
Prešovčania mali dobrý vstup do stretnutia so súperom, ktorý mal pred duelom identickú bilanciu a na konte bod za remízu so Sävehofom.
Viedli 4:0 a aj 7:1. Šesťgólový náskok bol napokon najvyšší, aký v stretnutí mali. Dánsky klub zvýšil aktivitu a ešte v prvom polčase sa dokázal dostať do vedenia (12:11).
VIDEO: Radoslav Antl
Polčas sa skončil o dva góly v prospech „zeleno-bielych“ (15:13), ktorí viedli ešte 16:15, no potom definitívne prevzali opraty do svojich rúk hostia.
Po päťgólovej šnúre viedli 19:16, konečný rozdiel o sedem gólov je najvyšší, na aký sa Dáni v zápase dostali.
V utorok 18. novembra sa Tatran stretne s Fredericiou opäť, tentokrát v Dánsku. Pred vlastnými priaznivcami sa predstaví 2. decembra, keď privíta favorizovaný nemecký Hannover.