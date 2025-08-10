Silný ročník, kondícia, tréneri. Kde sa vzal v hádzanárskej mizérii medailový tím?

PODGORICA. Tridsaťdva rokov čakala slovenská hádzaná na prvý medailový úspech v ére samostatnosti.
Postarali sa oň kadetky, ktoré na majstrovstvách Európy do 17 rokov v Čiernej Hore postúpili do finále, kde nastúpia v nedeľu od 19.30 (naživo na Sport 1) proti Chorvátsku.
Nehrajú na náhodu
Bez ohľadu na výsledok nedeľňajšieho súboja má ich účinkovanie na turnaji nádych senzácie. Účasť na šampionáte si museli vybojovať v kvalifikácii.
Keď ju zvládli, realizačný tím na čele s trénerom Pavlom Streicherom a jeho asistentom Ľubošom Hepnerom si dal za cieľ vybojovať v Čiernej Hore miestenku na budúcoročné MS U18, čo znamenalo skončiť do 12. miesta.
Tento plán však výrazne prekonali.
"Nehrajú na náhodu, ale peknú hádzanú. Majú sebavedomie, uverili, že môžu zdolať každého. V semifinále zdolali Čiernu Horu, kde je hádzaná šport číslo jeden.
Je vidieť, že fyzicky sú veľmi dobre pripravené. Vládzu šesťdesiat minút a už niekoľko zápasov. Pritom s výnimkou jedného boli všetky veľmi náročné," chváli mladé reprezentantky Peter Pčola, tréner HK Duslo Šaľa.
Silný ročník, dobrá kondícia
Slovenská ženská hádzaná už dlhé roky nepatrí medzi európsku špičku. Ani v mládežníckych kategóriách nedosahovala doteraz prenikavé výsledky.
V spoločnej česko-slovenskej lige pôsobia iba tri kluby z východnej časti bývalej federácie - Šaľa, Dunajská Streda a Michalovce. Ako je možné, že sa Slovensku podarilo dať dokopy tím, ktorý konkuruje v tejto vekovej kategórii elitným družstvám?
"Je to silný ročník. Prejavila sa tiež systematická práca trénera Streichera a asistenta Hepnera. Vybrali typologicky vhodné dievčatá s dobrým somatotypom.
Hráčske posty sú zdvojené, čiže nie je na nich iba jedna hráčka. A je vidieť, že s družstvom pracuje zväzový kondičný tréner Janko Čerňan," vyratúva Silvia Priklerová, športová riaditeľka a asistentka trénera v HC DAC Dunajská Streda.
"V tíme sa určite zišiel silný ročník. V kadetskej kategórii majú hráčky vytvorené dobré podmienky, pravidelne sa stretávajú na sústredeniach," dodáva Pčola.
Kadetky sú nádej na zmenu
V roku 1986 získalo družstvo ČSSR s prevahou slovenských hráčok striebro na MS. Slovenské kluby ako Inter Bratislava, Štart Bratislava, Partizánske či Topoľníky sa v 80. a začiatkom 90. rokov dostávali ďaleko v európskych pohároch.
Aj preto po rozdelení spoločného štátu pripadlo nástupníctvo v ženskej kategórii Slovensku a v mužskej Česku. Len na tradícii sa však nedalo stavať.
Ženská reprezentácia sa v ére samostatnosti prebojovala len dvakrát na majstrovstvá Európy (1994 a 2014) a dvakrát sa predstavila na MS (1995 a 2021), v druhom prípade však len vďaka voľnej karte od IHF.
Na vrcholných podujatiach nedosiahla žiadny prenikavý výsledok - maximom bolo 12. miesto. Výsledok kadetiek vzbudzuje nádej, že by v blízkej budúcnosti mohlo dôjsť k pozitívnemu obratu.
Môžu z nich vyrásť veľké hráčky
"Treba podotknúť, že rýchlosťou či technickou vyspelosťou má hádzaná v tejto vekovej kategórii ešte veľmi ďaleko od seniorskej.
To samozrejme neznižuje hodnotu úspechu, ktorý dievčatá dosiahli. Dôležité bude, aby sa neuspokojili, ďalej na sebe pracovali, zlepšovali sa a posúvali v kariére," hovorí Priklerová.
Prechod z mládežníckej do seniorskej hádzanej bude náročný.
"Najviac by im pomohlo, keby v budúcnosti hrali MOL-ku (spoločná československá liga - pozn. red). Na Slovensku však máme iba tri kluby, uplatniť sa v nich nie je jednoduché. Všetky sa snažia hrať v lige o popredné priečky, je tam tlak na výsledok.
Pre porovnanie, v Česku hrajú Slavia Praha či Most tiež o špicu, ale potom je tam viacero klubov, kde nemajú také vysoké ambície a mladšie hráčky tam môžu dostať viac priestoru.
Dôležité bude, aby v slovenských kluboch pracovali so Slovenkami. A aj dievčatá musia zvážiť, či sú schopné a ochotné obetovať hádzanej všetok voľný čas, lebo počet tréningov neoklamú. Ak budú trpezlivé, môžu z nich vyrásť veľké hráčky," dodal Pčola.