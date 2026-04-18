Semifinále v Turecku proti lídrovi súťaže. Zabojujú o druhé finále, tréner: Majú kvalitu

Hádzanárky Iuventy Michalovce sa už štvrtýkrát bez prerušenia predstavia v semifinále Európskeho pohára žien, zabojujú v ňom o druhú finálovú účasť.
V nedeľu sa predstavia v Turecku u lídra tamojšej najvyššej súťaže Bursa Büyüksehir BSK. Zaujímavosťou je, že Zemplínčanky sa v tohtosezónnej edícii EP vôbec prvýkrát predstavia vonku, všetky doterajšie súboji absolvovali v domácom prostredí.
Aj pred troma rokmi Michalovčanky čelili v semifinále tejto súťaže tureckému tímu, s klubom Antalya Konyaalti BSK napokon vypadli. Z hráčskeho kádra Iuventy si na tieto meranie síl pamätajú štyri hráčky a z realizačného tímu aj aktuálna asistentka trénera Patrícia Wollingerová.
“Osobne očakávam búrlivú atmosféru. Nejdeme so sklonenými hlavami, ideme tam uhrať čo najlepší výsledok tak, aby bolo o čo hrať aj v odvetnom zápase, ktorý sa bude hrať o týždeň u nás. Múdrejší budeme po prvom zápase v Turecku.
My teraz potrebujeme zvládnuť nedeľňajší zápas, aby, ako hovorím, aj v odvete bolo o čo hrať,” uviedol hlavný kouč michalovského kolektívu Maroš Vikartovský, cituje ho web novinyzemplina.sk.
V kádri Bursasporu sú aj viaceré skúsené hádzanárky, napríklad 41-ročná brankárka Imanoglu Ocalová či 46-ročná stredná spojka Yeliz Ozelová.
“Popravde, štyridsaťšesťročnú strednú spojku som ešte v takýchto zápasoch nevidel. Keď som videl videá, hra súpera dosť závisí na tejto hráčke. Má skvelé ťahy, skvelé prihrávky a keď nebudeme obozretní, budú z toho ťažiť.
Majú tam aj výborné krajné spojky, či krídla. Skrátka, je to dobre poskladané družstvo, ktoré má svoju kvalitu. Keby ju nemalo, nie je v semifinále tohto pohára,” dodal Vikartovský.